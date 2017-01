Natalia Mazzei Zubillaga presenta su Colección Holiday II 2016/2017

El movimiento y la luz se apoderan de la colección Holiday II 2016/2017 . Una vibrante gama cromática que toma el amarillo, azul rey, blanco y rojo, colores que contrastados con el negro producen un atractivo focal a las piezas que poseen -en la gran mayoría- flecos como elemento frecuente. La marca interpreta para esta temporada la capacidad creativa de un importante

artista venezolano: Jesús Soto.

Natalia Mazzei Zubillaga refleja específicamente los Penetrables y la serie de Ambivalencias del maestro Jesús Soto en el concepto de la colección. La estimulación visual del color y el desplazamiento de los flecos resaltan los veinte looks que se componen en blusas, vestidos, jumpsu its, faldas y crop tops. En esta oportunidad, se incorporan nuevas piezas básicas

semitransparentes que dan toques innovadores y no abandonan la elegancia al vestir.

Campaña – Juego visual

El fotógrafo venezolano Conrado Veliz trabaja por segunda vez con la marca, capturando el color y la acción de la luz que da movimiento a los elementos de la colección Holiday II 2016/2017. La modelo australiana Hirschy Grace es la imágen de NMZ para esta temporada. El calzado utilizado es de la nueva colección de ALEPEL , la cual se inspira en conceptos de la arquitectura donde la presencia resulta a través de la ausencia de formas. La poética estructura de cada estilo de calzado se basa en la interacción; en el orden y el desorden, y en la relación de sólidos y vacíos. Elementos lineales son evidentes y sugeridos. La metáfora de “veo líneas en todas partes” representa el inconsciente que imparte una trayectoria continua de determinación y perseverancia.

Distintos estilos muestran el uso principal de la gamuza y el cuero, 100% Italiano.

Para ésta colaboración con la diseñadora Natalia Mazzei Zubillaga de NMZ , ALEPEL se complace en presentar un modelo de transparencias y brillantes que resalta las creaciones de NMZ de una manera única y elegante. Expresando belleza y estilo más allá de una moda específica.

Para esta ocasión existirá otra colaboración de la mano de Juliette Ghamra , una venezolana la cual lleva más de 15 años dedicándose al mundo de la orfebrería. Su última colección lleva como nombre “Contempo” y se trata de una oda a su ciudad, Caracas. Esta colección es inspirada en las obras que han hecho de la capital venezolana una ciudad contemporánea, un homenaje a las formas y diseños que personajes como Carlos Raúl Villanueva, Tomás Sanabria, Jimmy Alcock y Jesús Soto, entre otros desarrollaron para la hermosa urbe y hoy día son íconos de su ciudad. En estos diseños se mezcla la vanguardia y el estilo clásico, su propuesta va de la mano con un principio inquebrantable: mantener una identidad propia.

Estas dos grandes marcas venezolanas se aliaron a NMZ para la presentación de su colección Holiday II 2016/2017, cada una con su toque personal pero siempre siguiendo el lineamiento y el buen vestir de la diseñadora. Ambas colaboradoras complementan cada look de esta colección y las tres juntas, como diseñadoras, reflejan el talento venezolano . Natalia Mazzei Zubillaga interpreta la feminidad atendiendo cada detalle en sus diseños cómodos y de uso cotidiano, ofreciendo a la mujer actual diferentes alternativas para su día a día.