Purificación García presenta su colección “Primavera-Verano 2017 Hombre”

Purificación García Ribera1 (Castrelo do Val, 25 de junio de 1952) es una diseñadora de moda española. Desde 1998, la marca Purificación García la comercializa el grupo STL.

En 19984 tomó una decisión trascendental, al fichar por Sociedad Textil Lonia (STL). La empresa textil, con sede en Orense, había sido creada poco antes por Josefina, Javier y Jesús Domínguez, hermanos del modisto Adolfo Domínguez, con el que habían roto, los cuales habían utilizado el dinero obtenido con la salida a bolsa de la firma de su hermano para crear STL, en la que también participaba Louis Vuitton & Moët Hennessy (LVMH).

Purificación García se encargaría del diseño y dirección de colecciones masculina y femenina de prêt-à-porter, junto con sus correspondientes accesorios. De la fabricación y la comercialización, bajo la marca Purificación García, se encargaría STL.

Sin embargo, en noviembre de 1999 la relación con STL dio un giro radical cuando, durante la renegociación de su contrato,9 fue acusada por los hermanos Domínguez de espionaje industrial, llegando incluso a ser detenida en el aeropuerto de Vigo.10 La denuncia fue archivada tres meses después,11 y el conflicto se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial9 por el que García prosiguió su vinculación con STL, que dura hasta la actualidad.

En palabras de la propia Purificación García, «Muchos diseñadores se han quedado por el camino porque no han sabido trabajar con la industria. Quizás es un problema de ego. Tienes que dejarlo a un lado. Cuando firmas con un grupo debes saber muy bien qué te vas a encontrar y asegurarte de que la balanza esté equilibrada: pierdes una cierta libertad de acción, pero ganas en expansión, en capacidad de llegar a la gente, en difusión… Yo al final lo he llegado a entender, pero me ha costado»