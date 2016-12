Rouge in Love, lo nuevo de Lancôme

La dulzura de estas fechas, se hace presente en cada detalle, es por eso que esta firma francesa te invita a obsequiar productos que lleven impreso el sello de garantía que solo puede dar una marca cuya trayectoria es sinónimo de mujeres hermosas, elegantes y sobre todo felices.

Con Rouge in Love de Lancôme, podrás combinar colores vibrantes con una textura ultra-ligera que dura hasta 6 horas. Podrás elegir entre los 8 tonos que ofrecemos para conseguir el look que realmente deseas: desde el más natural al más sofisticado; permitiendo que tu color de labios refleje tu estado de ánimo.

¿Cómo aplicar Rouge in Love?

Se aconseja utilizar un pincel de labios para una aplicación más precisa y una cobertura homogénea. Aplique el color de su elección de Rouge In Love y, a continuación, utilice un pañuelo para dar unos toquecitos y eliminar el exceso de color.

Regala tecnología al servicio del cuidado de la piel. Regala el placer de la belleza que perdura en el tiempo. Regala Lancôme.