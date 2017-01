¡Rubia pero no tanto! El ‘dark blonde’ es color del momento

Todos los rubios tienen algo en común: tienen un tono accesible y apto para casi todos los públicos, incluidas las melenas de base (bastante) oscura. Y es que el dark blonde puede inspirar muchos cambios de look: desde el que desea una fémina de pelo oscuro que quiere parecer rubia sin que se note que no lo es (y sin tener que esclavizarse con retoques mensuales), hasta el que quieren las que alguna vez fueron rubias y se resisten a dejar de serlo, pasando por las poseedoras de bases medias que mueren por tener algo más de luz en su melena.

Para ellas es la tendencia dark blonde, de la que ha hablado la revista Vogue con dos expertos: Miren Indart y Alma Luzón.

¿Hasta cuántos tonos se puede aclarar la base y que quede natural?

Aunque la norma general invoca que para que el resultado sea natural, el máximo de tonos que puedes aclarar es dos, con una buena técnica y si tu base y pigmentación te lo permiten, puedes aclarar hasta 4 tonos, tal y como confirma la colorista Alma Luzón.

¿Qué técnica pedir?

Dado que no se trata de rubios uniformes, la técnica para lograr un resultado de ligero aclarado en contornos, medios y puntas, no es un tinte completo sino, tal y como explica Miren Indart, un balayage. “La primera vez que lo haces ya se nota, y mucho, pero cuantas más veces lo hagas mayor efecto tendrá”, explica la experta. A lo que Luzón añade otra técnica que puede ayudarnos a conseguir este resultado: las mechas babylight. “O ambas ténicas, el balayage y las babylight, de forma conjunta”.

¿Cada cuánto hay que retocar este color?

Todo dependerá de la técnica y de tu base, pero tal y como explica la experta de Maison Eduardo Sanchez, si se difuminan bien las mechas y no se aclara mucho el tono de la raíz, además de conseguir un resultado natural, conseguiremos espaciar la frecuencia del retoque. “Se puede hacer, mínimo cada 3 meses. El máximo lo eliges tú. Como no tiene raíz marcada no hace falta retocarlo cada poco tiempo” explica la colorista.

Si se tiene el pelo teñido de un rubio más claro, ¿cómo conseguir un dark blonde?

En estos casos el proceso puede ser algo más lento y complicado que si partiésemos de una base natural. Y es que, tal y como explica Alma Luzón, las bases claras y no naturales son más difíciles de tratar. “Se tendrá que oscurecer para cubrir y seguramente nos pierda el color más fácilmente y tendrá que lograrse en la siguiente sesión, pero siempre acercándose a lo que se desea”, añade la experta.