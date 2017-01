Titina Penzini: la personificación de la moda

Una cartera roja y negra con las letras ‘CH’, de Carolina Herrera, resalta de su combinado y bien pensado atuendo. Lleva una blusa azul marino con grandes lunares blancos que forman en su cuello un sutil lazo con la tela. Por encima, una chaqueta con un colorido estampado en tonos azules, blancos, dorados y rojos que simulan las figuras geométricas de un caleidoscopio, precisamente como se llama su programa radial en la emisora Éxitos 99.9 FM, donde trabaja desde 1998.

Al atuendo se le agrega un pantalón negro con ligeros cortes al nivel de las rodillas, y sus sandalias son de tacón fino y mediano, con un trenzado que se enlaza desde la punta del pie hasta los tobillos. El maquillaje de su cara es delicado pero perceptible. Su cabello es largo, rubio y con un peinado característico de ella: en el centro un fragmento está hacia atrás, mientras que los mechones laterales se enmarcan con su rostro y caen hasta sus hombros.

Así es Titina Penzini, una mujer multifacética que es apasionada por lo que hace y más allá de ser una figura importante en el mundo de la moda, también es una mujer sensible a su alrededor, que trabaja por su país con ganas de mejorar siempre y que apoya al talento nacional.

De no ser ella misma, no sabría quién más podría ser porque todo lo que le ha provocado hacer lo ha hecho. Sin embargo, considera: “El presente que estoy viviendo es mi mejor época. Yo no soy nostálgica y no miro hacia atrás pensando que antes fue una época mejor que la que vivo en el presente. Siempre miro hacia el futuro y pienso que lo mejor está por venir. Cada paso, cada época de mi vida determina lo que soy hoy. Todo lo que he vivido, sean cosas duras o momentos difíciles han sido necesarios para quien soy”.

‘La Meca’ del diseño

“Desde siempre fui criada por unos padres muy estrictos y nunca me dieron nada de gratis, todo me lo tuve que ganar con mucho esfuerzo. Incluso, desde los 16 años tuve que trabajar para pagarme mi educación y eso me enseñó mucho”, recordó Titina sobre su infancia.

También afirmó que desde muy pequeña le interesó la moda, pues ella misma fabricaba prendas o accesorios hechos con papel aluminio porque le gusta la fantasía. Ya a los 15 años sabía que ella quería la moda como su estilo de vida.

Su educación en moda empezó con unos cursos de ilustración en un instituto de diseño en Caracas, luego se mudó a Nueva York para estudiar en Parsons School of Design, instituto considerado ‘La Meca’ del diseño.

Posteriormente, se fue a trabajar a París. “Cuando el fotógrafo Mario Testino vio mis ilustraciones le encantaron tanto que apenas llegué a París me consiguió un puesto como dibujante y diseñadora para una línea de accesorios y así empezó mi carrera”, dijo sonriente.

“Luego de eso trabajé para Christian Lacroix, Chloé, Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Yves Saint Laurent y Claude Montana. Trabajé para casi todas las casas de moda más importantes en Francia y luego también tuve la oportunidad de abrir mi propia casa de diseño de accesorios. Hacía seis desfiles por temporada y no agarraba más porque no me daba abasto. No tenía personal, yo hacía como que si tuviera un gran equipo y cuando llamaban cambiaba la voz para simular que tenía mucha gente”, bromeó.

Titina es una mujer que cree que para lograr lo que se quiere se tiene que hacer lo que sea: “Tienes que trabajar noche y día, trabajar duro”, aseguró. Por lo tanto, también piensa que algo que la define en cuanto a su personalidad es la resiliencia: “No importa lo que pase siempre trato de buscarle el lado positivo a la situación”, aseveró con firmeza. Pero, por el contrario, cree que a veces puede ser muy sensible y deja que situaciones afecten su ánimo.

Vida familiar y la cotidianidad

“Me levanto a las 4:30 o 5:00 am. Me conecto con las noticias de Europa y con las noticias nacionales. Luego, a través de las redes sociales empiezo a motivar a mis seguidores con una frase. Luego de eso, empiezo a escribir mis artículos de prensa”, enumeró la mujer de la moda. Actualmente, Titina escribe para ocho medios de comunicación impresos.

Para la socialité la familia es muy importante: “Mi esposo y mi hija son mi centro. Siempre estamos compartiendo y es muy importante hablar de nuestro día a día y de nuestros proyectos, nos estimulamos, leemos libros de motivación. A veces solemos ver alguna serie como ‘House of Cards’ o ‘Prision Break’ y también veo una sobre la vida de Juan Gabriel que me encanta”, dijo entre carcajadas.

“Nos reímos de muchas cosas y muchas veces al día. Somos una familia con mucho humor”, dijo sonriente Carlos Valedon, esposo y representante laboral y administrativo de Titina.

“Nosotros nos conocimos en una cena, ella venía de vivir y trabajar en París. Era una reunión con amigos franceses y ambos compartimos ese antecedente vinculado a Francia. Pocos días después empezamos a salir juntos. Me gustó ella físicamente y su personalidad, ese atractivo de una mujer que ha tenido experiencia, que trabaja y que tiene ideas propias y así empezó todo. Actualmente ya tenemos 20 años unidos”, recordó Valedon.

Titina afirma que su motivación diaria a seguir trabajando en Venezuela es que ella, entre otras cosas, crea puestos de trabajo e impulsa a personas emprendedoras en el mundo de la moda: “Aunque puede sonar fatuo, yo estoy creando puestos de trabajo en un país que se está desmoronando”, aseguró.

“A los entusiastas de la moda les digo que tienen que ser sinceros en hacer algo original, que no sea una copiadera. Luego, si son buenos en eso que hacen, que se lancen porque este es un país en el que está todo por hacer. Sigan adelante, podemos ser excelentes en lo que hacemos”, motivó con gran seguridad.

Desde la competencia de sus labores en la moda, Titina ha apoyado a más de 700 marcas de emprendimiento: “Y eso me llena de felicidad, por eso yo no me puedo ir de Venezuela”, reafirmó.

Una vida musical

Un aspecto poco conocido de Titina Penzini es que también tiene un espacio dentro de la música porque es djette.

“Desde pequeños, en mi casa todos hemos disfrutado de la música y resulta que cuando salía con mis amigos yo les llevaba la música y les decía qué poner. Una vez un amigo mío tenía una fiesta en Playa El Agua y entonces inventó: ‘Esta noche Titina Penzini: djette’, y yo le dije: ‘¿Tú eres loco? Yo no sé mezclar’. Pero en fin, junto a otro DJ que estaba allí empecé a pillar cómo era la cosa y aprendí. De ahí en adelante me empezaron a contratar. Lo que hay que tener es oído, ya después lo demás se aprende en un minuto”, explicó con gracia.

Democratización de la moda

La experiencia de Titina como escritora ha ido creciendo poco a poco con la autoría de sus libros ‘100% Chic for Women’, el primero en salir a la venta, luego ‘100% Chic for Men’ y posteriormente ‘100% Chic for Kids’, todos bajo la editorial Ediciones B.

“Para la creación de los libros se me acercó la editorial Ediciones B para que escribiera mis propuestas y conocimientos de moda para las mujeres venezolanas. El segundo libro surgió porque los hombres se pusieron fúricos de que no había nada para ellos. Posteriormente surgió el de niños y ahora está por salir el de la casa, que ha costado mucho, casi 3 años, por la escasez del papel”, pronunció con frustración.

Debido al éxito best seller de sus libros, próximamente saldrá a la venta su siguiente obra que se titulará ‘100% Chic for Home’, y ya tiene en mente otra nueva publicación sucesora.

Libro ‘100% Chic for Women’, por Titina Penzini Libro ‘100% Chic for Men’, por Titina Penzini Libro ‘100% Chic for Kids’, por Titina Penzini

Más allá de las apariencias

“Titina es ama de casa, ella se ocupa del hogar, que todo esté en orden. Tenemos dos hijas, una externa a nuestra unión que vive fuera de Venezuela y una de ambos de 14 años que vive con nosotros. Igualmente está pendiente de su hija, la cuida, y además le gusta cocinar”, expresó Carlos Valedon.

En cuanto a sus gustos por la comida, le gusta comer sano y dice que es vegetariana, pero entre risas confesó que su placer culposo es el helado de Toddy.

Asimismo, habló de sus lecturas para entretenerse: “Me gusta leer biografías de mujeres que han sido importantes en la historia y en la moda”.

Su favorita, indudablemente, es una biografía de Coco Chanel escrita por Edmonde Charles-Roux llamada ‘La irregular’, apodo por el que fue conocida la diseñadora francesa.

Dentro de las personas que admira se encuentran: Jean Cocteau, artista francés multidisciplinario; Carlos Cruz-Diez, artista plástico venezolano; y César Miguel Rondón, periodista y locutor venezolano.

Por sus alegrías y tristezas respondió: “Me ponen feliz los logros de las personas que me rodean; me entristece lo que está pasando ahorita en Venezuela”.