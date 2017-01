Capriles: Mientras Maduro hablaba 15 venezolanos murieron a manos del hampa

Henrique Capriles, reiteró el llamado a movilizarse en todo el país el próximo 23 de enero para iniciar una ruta que impulse el rescate de la Constitución y el derecho al voto Foto: Referencial

Este lunes, El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, calificó como mentiroso, lleno de gamelote y anticonstitucional la alocución de Nicolás Maduro en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Ayer (domingo) fue asesinado un talento de Televen, mis condolencias para, su familia y todo el canal. El sábado hubo unas maniobras militares y en la madrugada del domingo fue asesinado Arnaldo Albornoz para robarlo, como le ocurre a 60 venezolanos que mueren todos los días en nuestro país a manos del hampa. Esa es la verdadera guerra que hay en el país, no la guerra imaginaria que ellos dicen. Dónde estaban los batallones y las tanquetas cuando mataron al periodista y al resto de los venezolanos. Esta es la realidad que tenemos que cambiar. Mientras Maduro hablaba durante cinco horas, por lo menos 15 venezolano murieron a manos del hampa”, dijo.

Capriles resaltó que según el artículo 237 de la Constitución, Maduro debía presentar su informe ante el Parlamento, luego de 10 días de la instalación de Asamblea Nacional para el periodo de 2017. “Maduro debía acudir al Poder Legislativo a rendir cuenta al país de lo que fue su gestión el año pasado, pero no fue así”.

Sostuvo que la indignación que siente el pueblo ante una crisis de dimensiones incalculables hay que convertirla en fuerza para rescatar la Constitución. ”El único anuncio si se quiere importante durante la cadena de Maduro fue prorrogar la fecha de circulación del billete de 100 bolívares. Recordemos, porque no podemos olvidar los errores de este gobierno, que anteriormente tomó la medida irresponsable de dar un plazo de 72 horas de retirar de circulación el billete y miles de venezolanos fueron atropellados. Esto generó caos y violencia en Ciudad Bolívar”.

Movilización y diálogo

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, reiteró el llamado a movilizarse en todo el país el próximo 23 de enero para iniciar una ruta que impulse el rescate de la Constitución y el derecho al voto.

“No hay ningún cronograma electoral, y no se puede hablar de democracia si no hay voto. Ante ello, el próximo lunes nos movilizaremos todo en todo los rincones del país para exigir elecciones, porque el derecho del voto está secuestrado. El domingo, Maduro tenía que rendirle cuentas al pueblo y explicarle a los venezolanos del por qué no se somete al escrutinio”, expresó.

Por último, Capriles insistió en que no tiene expectativa a un diálogo con el Gobierno nacional, pues considera el mismo como una estafa.

“Este es un gobierno mentiroso que no cumplió sus compromisos. Para ellos el diálogo es un juego, pero para nosotros es algo serio. Los del gobierno creen que la gente es tonta y que no se ha dado cuenta que no han cumplido con los compromisos que asumió. Lamento mucho la presencia de Monseñor Aldo Giordano en la memoria y cuenta de Maduro, porque ese acto estuvo fuera del margen de la Constitución. Debería haber coherencia entre la Iglesia venezolana y monseñor Aldo Giordano. Soy católico y mariano y respeto a monseñor, pero en la Iglesia debe existir coherencia ente lo que se dice y lo que se hace”, concluyó.