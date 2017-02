Los niños abandonan la escuela en La Guajira venezolana para vender combustible

En Los Filúos: un enclave de tierra árida a menos de 20 kilómetros de la frontera con Colombia y a dos horas de viaje de las torres de extracción de petróleo del Lago de Maracaibo, el contrabando de gasolina es una alternativa de subsistencia para los 400 habitantes de esa localidad. Y también un problema para el futuro

El comercio ilegal de combustible se ha convertido en una vía de escape a la pobreza y el hambre en esta árida zona fronteriza con Colombia, donde el clima extremo hace casi imposible la agricultura y la ganadería, y la deserción escolar es mayor a 30%.

Un reportaje del diario The New York Times en Español refleja la realidad de quienes con el sabor del combustible en sus bocas intentan paliar el hambre, la pobreza y la miseria.

Álvaro, un niño de 13 años, relata cómo ha sido para él tener que ganarse la vida llenando o sacando gasolina de los carros que consiga de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Como él, otros muchchos en La Guajira hacen lo mismo.

“La primera vez que tuve que chupar de la goma para sacarla de un carro fue horrible, se me quedó todo el sabor en la boca. Daba igual lo que comiera, todo me sabía a eso. Ya me estoy acostumbrando. Como cornflei y se me quita el sabor”, cuenta Álvaro en el reportaje.

Impacto económico

“Pdvsa, la empresa petrolera estatal, ha calculado que del país salen 100.000 barriles de gasolina de manera ilegal. En la frontera con Colombia, y especialmente en la parte que comparten el departamento de La Guajira con el estado Zulia, se hace evidente el paso de combustible, así como la venta ilegal dentro del mismo territorio venezolano. A pesar del aumento anunciado por el presidente Nicolás Maduro en febrero de 2016, la gasolina sigue siendo la más barata del mundo. Llenar un tanque en Venezuela cuesta 1,20 dólares. Del lado colombiano sale alrededor de 28 dólares”, refiere el trabajo de The New York Times en Español.

Aulas vacías

De acuerdo con el trabajo periodístico del rotativo, el Sindicato Unitario de Magisterio del Estado Zulia (SUMA) estima que para el curso 2016/2017 la deserción llegó 60%. Para Neida González, responsable de la Escuela Bolivariana Luis E. Palmar de Los Filúos, las cifras son mucho más exactas: hay 178 alumnos registrados en su centro y solo acuden entre 90 y 120; es decir: el ausentismo escolar es de entre 32% y 50%.

