VP obtuvo 2 mil 536 firmas en jornada de validación de Vargas

Con el 184%, que equivale a 2 mil 536 firmas, el partido Voluntad Popular concluyó su jornada de validación en Vargas este fin de semana, a pesar que la organización política debió sortear algunos inconvenientes relacionados al funcionamiento e instalación de las captahuellas.

De acuerdo a información aportada por Juan Carlos Michinel, coordinador político adjunto, para la tolda naranja, los resultados son favorables, teniendo en cuenta que Vargas es una entidad donde el mayor ente empleador es el estado y prevalece sobre la fuerza laboral acciones de amedrentamiento.

“Ha sido un balance positivo, donde en proporción al electorado, logramos superar la meta y más (…) Parroquias como Catia La Mar pudieron obtenerse 400 firmas, en Naiguatá 180 y en Carlos Soublette 400”.

Indicó que pese a los inconvenientes suscitados en materia de logística en lo que respecta al personal del Consejo Nacional Electoral, en Vargas la militancia decidió salir a expresar su voluntad, a favor de la organización liderada por Leopoldo López.

“Somos la organización con más presos políticos y además de expresar sus voluntades, expresaron su respaldo a todos esos líderes víctimas del régimen”.

Añade Andreína Hargitay, miembro directivo del equipo político en Vargas, los resultados son un balance positivo que se traducen en un mensaje de cambio para el país y la región. “Ha sido evidente el respaldo no sólo al partido sino también a sus líderes, muchos de los cuales están privados de libertad (…) Estos resultados no son más que un mensaje claro de cambio, ante un gobierno ineficiente que no ha podido responder a las necesidades de la gente”.

Explicó que aun cuando hubo puntos de validación donde la jornada no pudo completarse en las 14 horas, el proceso avanzó con confianza y la participación fue exitosa.

“De 13 puntos instalados, hubo 3 que iniciaron con dificultades donde las máquinas no fueron instaladas de manera puntual y aun así no hubo extensión del proceso (…) Igual superamos la meta y el exhorto es a no dejar morir a los partidos políticas que hacen y son parte de un sistema democrático”,dijo.