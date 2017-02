¿Por qué se producen las grietas vaginales?

En algún momento de la vida se presenta esta situación en la cual las mujeres sienten una inmensa molestia por una especie de cortadura, grieta o fisura que se presenta en su área vaginal, y puede aparecer en diversas zonas ya sea adelante o atrás cerca al ano.

Fuente: Emujer.com

Una herida de este tipo es una rotura que se produce por la abrasión, calor y roce en la piel de la vagina pues es un área muy sensible, además que si el flujo vaginal es muy abundante, tiende a empeorar la situación, porque además del ardor, habrá un poco de sangrado o incluso ser más abundante de lo normal. A veces pueden ser internas, entre los labios vaginales o pueden ser externas, cercanas a las nalgas y que son muy difíciles de aguantar cuando se roza con la ropa interior.

Como tiende a ser un problema común, las mujeres dejan el problema de lado y no prestan atención porque creen que así como se presenta, también fácilmente se cura. Pero la realidad es que si no se presta atención, puede llegar a convertirse en una grave infección, entonces lo mejor es siempre tener un control con un ginecólogo y saber si las fisuras se presentan por algo más que se pueda padecer, ya sean hongos, exceso de flujo, orina, infecciones urinarias, el material de la ropa interior o hasta el jabón con el que se lava la ropa. La idea es que con este tipo de revisiones se manejen métodos preventivos para que el dolor y la molestia no regresen.

¿Por qué se presenta?

– La baja producción de estrógenos puede ser una de las causas y al no haber un equilibrio, lo que sucede es que las bacterias que comúnmente habitan en esta zona, se descompensan y generan infecciones acompañadas de rasquiña, mal olor y sangrado. Comúnmente estas bacterias son las que protegen la vagina y ayudan a mantener la mucosa húmeda, entonces pueden llamarse “bacterias benéficas” que al ser descompensadas, empiezan a dar apoyo a las bacterias no tan buenas.

– Una segunda causa son las infecciones vaginales que se dan por acción de los hongos o de las bacterias que se pueden adquirir por el ambiente, ya sea en baños públicos, una piscina o por medio de las relaciones sexuales. En esta parte, el tratamiento es con medicamentos que duran de tres a siete días. Aunque lo paradójico es que estos medicamentos afectan la producción elevada de estrógenos, lo que puede agravar aún más la aparición de este tipo de grietas.

– La última razón y una de las más comunes es la aparición de grietas por las relaciones sexuales ya que no hay una lubricación correcta, lo que hace que la piel se rasgue y el dolor sea muy grande.