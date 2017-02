Centro Cultural Chacao presenta el espectáculo “Sanremo: La storia di una canzone”

El Teatro del CCCH – Centro Cultural Chacao se complace en presentar el espectáculo musical Sanremo: La storia di una canzone, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y virtuosos cantantes, bajo la dirección del maestro invitado Gregory Antonetti este domingo 12 de febrero a las 4:30 pm.

El concierto narra la historia del Festival San Remo, el certamen musical más importante que se realiza anualmente en Italia. El evento cuenta con la dirección escénica de Federico Pacanins, la dirección musical de Elisa Vegas y la presentación de Daniela Di Loreto y Daniel Somaroo.

Sanremo: La storia di una canzone explora las canciones icónicas del emblemático festival. Así, el público podrá deleitarse con canciones como Grazie dei Fiori, Al di là, Io che non vivo, Non pensare a me, L’ essenziale, La solidutine, Canzone per te, La prima cosa bella, 4 marzo 1943, Grande, grande, grande, Che sarà, L’ italiano, Maledetta primavera, Almeno tu nell’ universo, Caruso, Perdere l’ amore, Volare, Con te partirò y Grande amore.

El espectáculo contará con las voces de Ricardo Malfatti, Ángela Bologna, Andy Perillo, Génesis Moreno, Ángel Faría, Juan Luis Domínguez, Tábatha Pérez y Mauro Stifano.

El Festival de Sanremo se celebra en Italia desde 1977 y por él han pasado cantantes como Andrea Bocelli, Nek, Madonna, Laura Pausini y Eros Ramazzotti.

