Obras de nueves artistas venezolanos dialogan en la Galería Espacios de The Hotel

Una exposición que reúne una selección de obras de nueve artistas venezolanos de diferentes generaciones, será inaugurada bajo el título Diacrónicos Coincidentes, el sábado 28 de enero a las 11 a.m., en la sede de la Galería Espacios ubicada en The Hotel, en El Rosal, con más de una veintena de piezas entre acuarelas, acrílicos, serigrafías, piezas híbridas, madera policromada, y fotografías intervenidas, que podrán ser apreciadas hasta el 25 de marzo.

Rafael Arteaga, Fernando Wamprechts, Miguel von Dangel, Isabel Cisneros, Nadia Benatar, Víctor Julio González, Lihie Talmor, Consuelo Méndez y Luis Noguera, son los creadores que participan en esta colectiva, en la que desde su propia visión y lenguaje plástico, coinciden en “el paisaje y sus tesituras, el cuerpo humano en tanto integrante del gran entramado de la naturaleza, la tierra, el saber orgánico, lo femenino; pero sobre todo la interdisciplinariedad”, tal y como afirma Marianella Guevara Zerlin, curadora de la muestra.

Según explica la curadora en el texto de presentación, Rafael Arteaga presenta un trabajo donde destaca su reapropiación icónica de la historia del arte venezolano y marcas de productos industriales; Fernando Wamprechts recurre al collage, a una caligrafía o grafía pictórica, así como a tallas de santos intervenidas; Miguel von Dangel destaca por sus dibujos musicales sobre papel pentagramado, por la gestualidad, el color, pero sobre todo por la naturaleza; e Isabel Cisneros exhibe piezas creadas a partir del uso de materiales diversos y antagónicos, telares y tejidos, donde resaltan composiciones y ensamblajes delicados llenos de lirismo y armonía.

Por su parte, Nadia Benatar desarrolla una serie de dibujos sobre acrílico, con líneas trazadas desde cables metálicos y nylon; Víctor Julio González ha articulado su propia poética, donde la naturaleza y el hombre conviven, en un universo integrado por seres fabulosos y fabulados; y Lihie Talmor muestra su obsesión por el espacio y sus retazos a través de una serie de grabados en los que la artista transita por entremundos, fronteras disolutas, y espacios que se vuelven íntimos o expansivos, como es el caso de la fotografía que se exhibe.

Para completar el recorrido de la exposición, Consuelo Méndez presenta desde el abordaje fotográfico, el contraste de un registro riguroso y pormenorizado de la realidad frente a la representación que hace de ella, a partir de una relectura desde la línea del dibujo y del color; mientras que Luis Noguera exhibe una pieza de la serie “Dibujos residuales”, que se destaca por la revisión de sus constantes obsesiones: la naturaleza, el agua, los cauces de los ríos, así como la geografía sugerida del cuerpo humano; en coexistencia e influencia con sus maestros y referencias culturales, según escribe Marianella Guevara Zerlin.

El público podrá visitar la exposición Diacrónicos Coincidentes y apreciar las diversas propuestas de nueve importantes exponentes de las artes plásticas de nuestro país, del 28 de enero al 25 de marzo en la Galería Espacios, ubicada en The Hotel, en la calle Mohedano de El Rosal, en horario de 10 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 7 p.m., sábados de 9 a.m. a 2 p.m. La entrada es libre.