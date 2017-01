Consecomercio revela que en 17 meses se perdieron 1 millón de empleos

El primer vicepresidente de Cosecomercio, Alfonso Riera, reprobó que en 18 años de gobierno chavista haya cerrado empresas y por ende con miles de empleos. "Apenas quedan 230 mil empresas de 780 mil que existían en 1998", lamentó

El primer vicepresidente de Consecomercio, Alfonso Riera, condenó que en 2016 se perdieron 500 mil empresas y, en los últimos 17 meses, un millón de empleos.

A su juicio, en 18 años de gobierno oficialista haya cerrado empresas y se haya acabado con miles de empleos. Recordó que en el año 1998 había alrededor de 780 mil empresas, asegurando que en este momento solo quedan 230 mil, “según el propio Instituto Nacional de Estadísticas”,

Riera advirtió que a las empresas y comerciantes se les hará muy difícil cumplir con el nuevo aumento de salario ya que el mismo Gobierno, con sus políticas económicas y decisiones, ha afectado seriamente la productividad de las mismas.

Recalcó como acciones negativas cometidas por el Gobierno, en detrimento de la producción nacional, la falta de otorgamiento de divisas así como de insumos o materia prima a las industrias, las expropiaciones de empresas y la falta de producción de esas mismas empresas expropiadas.

Dilucidó que el comerciante “no es una industria ni es un hacendado”, es solo quien vende lo que se importa o se produce en el país, “si el país no está produciendo y no se está importando el comerciante no tiene qué vender”.