Sector farmacéutico inicia 2017 con desabastecimiento de 85%, según Fefarven

Ceballos aludió a la confluencia de diversas causas que complican la situación del sector farmacéutico, sin embargo, la asignación de divisas es el principal escollo para las mejoras en el sector

El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, precisó este viernes que el desabastecimiento de medicinas en el país, al término del primer mes de 2017, es de 85 %.

Según Ceballos, la situación se agrava debido a que no existe planificación de la producción.

“Actualmente tenemos un nivel de fallas de 85%, porque no hay una verdadera planificación de producción. No se pude hacer creer que no hay medicamentos porque llegó enero y la gente está de vacaciones”, explicó Ceballos en entrevista televisiva.

Comparativamente con periodos de producción local del pasado reciente, el panorama no es alentador, incluso en plena crisis de produción.

“Anteriormente ya en en el mes de marzo y abril se estaban produciendo los medicamentos para suplir las necesidades diciembre y enero. Eso ya no pasa”, aseguró Ceballos.

El vocero de Fefarven aludió a la confluencia de diversas causas que complican la situación del sector farmacéutico, sin embargo, la asignación de divisas es el principal escollo para las mejoras en el sector.

“Hay una situación crítica que es multifactorial, pero sobre todo se debe a las liquidaciones de divisas. Es un factor sumamente importante porque liquidaron menos de la mitad de lo que liquidaron el año anterior y los laboratorios están trabajando a menos de la mitad de la capacidad de producción”.

Reiteró que la política del Ejecutivo para paliar la crisis en el sector es incorrecta.

“Acaba de entrar una nueva ministra de salud, y seria bueno que convocara a los sectores que le pueden decir que están equivocados en las políticas que han establecido en el país. Tienen que darse cuneta de que el problema es de abastecimiento y no de distribución de medicamentos. Han insistido en eso y han llevado al país a la grave crisis que tenemos.

Ceballo añadió para concluir su balance que la situación de desabastecimiento en el sector, en todo el país, es critica.

“Los pacientes del interior se trasladan a Caracas desesperados, pero todo el país está en crisis. Ha llegado una cantidad mínima de medicamentos que no cubren las necesidades del mercado: antibióticos para niños y adultos, pero muy pocos”.