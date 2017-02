Edgar Ramírez entre el cine independiente y el “mainstream” de los Oscar (fotos)

Honored to present the Jhon Cassavettes Award at the #spiritawards ceremony today! • honrado de presentar el premio #JhonCassavettes en la ceremonia de los Premios Spirit del Cine Independiente [ dressed by @hugoboss armored with @vacheronconstantin styled by @danigerous groomed by @barbaraguillaume ]

A post shared by Edgar Ramirez (@edgarramirez25) on Feb 25, 2017 at 6:23pm PST