¡En París! Edgar Ramírez protagoniza nuevo video de “Residente”

El "desencuentro" que me permitió "encontrar" a un nuevo aliado: @residente no sólo un gran músico, sino un director audaz, sensible y arriesgado #desencuentro 🇫🇷🇵🇷🇻🇪

A post shared by Edgar Ramirez (@edgarramirez25) on Mar 4, 2017 at 3:16pm PST