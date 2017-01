Patricia Velásquez: ciudadana del mundo, extranjera en todas partes

Actriz, modelo, escritora, defensora de los derechos humanos… para esta zuliana no existen los límites a la hora de asumir cualquier rol. El secreto de su éxito: “enfocarme en los demás y no en mí”

¡De la Guajira para el mundo! Así se ha dado conocer Patricia Velásquez. Es que allá nació, y aunque desde pequeña ha vivido en distintos rincones del mundo, ella se siente identificada con sus orígenes.

“Crecer en varios lugares te hace ser extranjero en todas partes –confiesa–. Esto me ha motivado a buscar y sentirme identificada con mis raíces indígenas para tener un sentido de pertenencia a algún lugar. Ahora me siento muy orgullosa de ello”.

Es reconocida en todo el orbe por sus actuaciones en películas como La Momia y por haber trabajado con importantes casas de moda (Karl Lagerfeld, Chanel y Dior son algunos ejemplos). Actualmente aprovecha su imagen para ayudar a las comunidades indígenas a través de la fundación Wayúu Tayá, institución que creó en 2002 y que le valió un reconocimiento por parte del comité de Women Together y el Consejo Económico y Social de la ONU.

Desde Francia, en entrevista exclusiva a Analítica, esta zuliana comenta que el éxito llegó a su vida como una consecuencia de su autenticidad: “La clave ha sido enfocarme en los demás y no en mí”.

–¿De pequeña imaginó que tendría el nivel de proyección que ostenta en la actualidad?

–Siempre soñé que mi papel era ser líder para ayudar a los míos, pero no era algo consciente. Luego eso creció aun más cuando sentí que las personas me escuchaban y me prestaban atención, y yo podía lograr mis objetivos. Creo que la clave ha sido enfocarme en los demás y no en mí. Por ello aún me queda mucho por hacer.

–¿En qué momento surgió en usted el interés por las artes escénicas y el modelaje?

–Desde pequeña fui bailarina, eso me dio la disciplina y el estado meditativo necesario que se adquiere cuando te desarrollas en el medio. Me enamoré del proceso creativo y por eso siempre, sin querer, buscaba expresarme creativamente. Ahora es una necesidad para mi bienestar.

–Entre una y otra (la actuación y el modelaje), ¿cuál disfruta más?

–Bueno, ya no modelo. Cuando lo hago me siento agradecida porque me recuerdan. La actuación es lo que me gusta, porque estoy aprendiendo siempre. Es un crecimiento que nunca termina.

–Sin embargo, sabemos que se dio a conocer como modelo, luego de haber participado en el Miss Venezuela ¿De qué manera le ayudó haber pasado por ese concurso?

–Si bien es cierto que no estoy de acuerdo con los certámenes de belleza, haber estado allí me dio proyección para que me viese una agencia internacional y me llevase a Italia a trabajar como modelo. Hoy en día no es necesario hacer eso. Puedes acercarte a una agencia de modelos, y ellas, las buenas agencias, trabajan la belleza natural y te cuidan.

–¿Y qué agencia venezolana le recomienda a sus coterráneos?

–Puedo decir que Bookings International Model Agency, liderada por Jésica Vivas y Jeanette Rodríguez, es un buen lugar.

–¿Qué proyectos lleva a cabo en la actualidad con su fundación?

–Ya tenemos varios años funcionando. Somos un grupo de voluntarios que tratamos de ayudar a las poblaciones indígenas de Latinoamérica. La situación en la Guajira venezolana es de pobreza extrema. Se ha hecho mucho, y también queda mucho por hacer. Hoy en día ayudamos a cinco escuelas, tenemos jornadas de salud que benefician anualmente a más de 50.000 personas, llevamos a cabo programas de sustentabilidad para la mujer. Todo respetando siempre sus costumbres y tradiciones.

–Por otro lado, ¿qué opinión tiene de la situación que atraviesa actualmente Venezuela?

–Es muy dura, triste, injustificable, no merecemos pasar por una crisis humanitaria tan profunda y dolorosa. Pero no hay que quedarse en el sentimiento. Al contrario, debemos ser proactivos, valientes e imaginarnos lo que podemos ser y el país que podemos tener. Cuando uno individualmente quiere algo con profunda intensidad es capaz de arriesgarlo todo por ese objetivo. Eso es en lo que debemos enfocarnos.

–¿Algún mensaje que quiera enviarle a sus paisanos?

–Todos vivimos de alguna manera la terrible situación de Venezuela. Claro, no es lo mismo estar allí y vivirlo a diario, que escribirlo acá y a distancia. Pero todos tenemos a un familiar o amigo que haya sido asesinado o secuestrado.

Mi mensaje es: Primero, decirte que no estás solo; segundo, que las cosas sí pueden cambiar y tendremos una Venezuela mejor que antes. Debemos dejar el miedo de lado .Todos los que hemos vivido en democracia lo logramos porque otros se han arriesgado para vivir en libertad. Ahora es nuestro turno. Es momento de hacerlo por nuestros hijos.

–Por último, ¿qué consejo le das a todos los que admiran tu éxito?

–Creo que lo más importante es que uno debe inspirarse en los demás, pero cada uno tiene su camino. Si tú trabajas duro, el universo te va a dar siempre lo que más te conviene. A veces eso no es exactamente lo que deseas, pero debes aprender a tener la certeza de que todo conspira para bien. Ahí está la bendición. A veces buscamos algo tantas veces, que no apreciamos lo que tenemos en frente. He aprendido a cultivar la humildad y el agradecimiento.