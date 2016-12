La incomparable Celia Cruz: Mi vida es una sola nota

Celia Cruz fue indudablemente una de las cantantes más importantes no sólo de Cuba sino de Latinoamérica. Desde sus inicios en que según cuenta fue cantando tangos hasta sus grandes éxitos con la Sonora Matancera no disminuyeron sino todo lo contrario, desde su exilio cubano se transformó no solo en la gran y versátil artista que fue sino en el símbolo del deseo de libertad del pueblo cubano.

Siempre quiso retornar a la isla pero, incluso a la muerte de su madre, le fue negada por la dictadura cubana su retorno a la isla. Por eso escogí como una de sus canciones más emblemáticas por si acaso no regreso

POR SI ACASO NO REGRESO

YO VIVIRE

LA NEGRA TIENE TUMBAO

GUANTANAMERA

AZUCAR

LA VIDA ES UN CARNAVAL

OYE COMO VA

QUIMBARA

RIE Y LLORA

TE BUSCO

SOPITA EN BOTELLA

ESPERARE

AUNQUE ME CUESTE LA VIDA CON: ALBERTO BELTRAN

EL YERBERITO MODERNO

A PAPA CON WILLIE COLON

EL SON DE OSCAR LEON

EL GUABA CON JHONNY PACHECO

CELIA Y TITO PUENTE

DRUME NEGRITA

ME VOY A PINAR DEL RIO CON LA SONORA MATANCERA

CELIA CANTA A LOLA FLORES

BEMBA COLORA

QUE LE DEN CANDELA

CUCALA CON: ISMAEL RIVERA

Yo No Olvido al Año Viejo