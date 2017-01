Escuchar a Tony Benett en sus duetos es fantástico

Escuché hace poco,el segundo de los duetos de Tony Bennet, ese increíble cantante norteamericano que como el buen vino es mejor con el pasar de los años; es una gloria de la música pop comparable con the voice, Frank Sinatra. En este disco comparte con Lady Gaga en ese clásico que es lady is a Tramp

y la verdad es que debo admitir que el dueto es perfecto así como también lo es el que hizo con Amí Winehouse, con otro gran clásico como lo es Body and Soul

También comparte con Michael Bublé a quienes muchos consideran hoy en día como el nuevo Sinatra. Una de las canciones que más me gustó es Blue Velvet acompañado por K.D Lang, una cantante canadiense de pop y countru ganadora de cuatro premios Grammies.

También es muy buena la versión de the Girl I Love con Sherryl Crow.

también la de Willie Nelson en The Sunny side of the street

No sabía que Queen Latifah cantaba y bien, vale la pena escuchar su interpretación de Who Can I Turn To

Interesante, ya que hacía tiempo que no la escuchaba, la versión con Norah Jones de Speak Low.

Me pareció excelente Faith Hill en The way you look tonight.

Me pareció curioso el dueto con Alejandro Sanz de una versión mixta de Ayer ví llover de Armando Manzanero.

No conocía a Carrie Underwood una de las cantantes jóvenes norteamericana que ha Ganado muchos discos de platino y que interpreta It has to be you

También tengo ese recital en blueray y es aún mejor que el CD ya que se tiene la oportunidad de ver con naturalidad el proceso de grabación.

Mientras escribía esta notas en mi blog encontré otra versión de Blue Velvet en la que Benett hace duo con una de las mejores cantantes brasileña de hoy en día Maria Gadú, vale la pena escucharla

Pero también grabó junto a Ray Charles, Evening

Entre otros excelentes duetos esta the best is yet to come con Diana Krall

Buscando otros duetos de Tonny Bennett encontré uno curioso con Gloria Estefan, Who can I turn to

Pero también este gran artista hizo un dueto con Juan Luís Guerra

Y con la brasileña Ana Carolina grabó The very thought of you

Otro de los grandes artistas que grabo con Bennett fue Sting, en una excelente versión de The Boulevard of Broken Dreams

Entre los extraordinarios ejemplos de sus duetos un lugar muy especial tiene el que grabó con Billy Joel, A New York State of Mind

Y no quisiera terminar esta selección con la versión de New York, New York con Andrea Bocelli