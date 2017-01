Las composiciones para orquesta de Brahms

Uno de los compositores más importante de la música académica es sin lugar a dudas Johannes Brahms, nacido en Hamburgo el 7 de mayo de 1833 y muere en Viena el 3 de abril de 1897. Se suele decir de él que forma parte de las 3 B: Bach, Beethoven y Brahms.

Es considerado como el último de los románticos, aunque para otros es ya un post-romántico. Su obra es inmensa y extraordinaria en la música de cámara, pero también lo son sus piezas para piano, siendo el mismo un excelente pianista.

En esta ocasión quiero centrarme en la música para orquesta, el compuso 4 Sinfonías 2 conciertos para piano, 2 conciertos para violín, un doble concierto para violín y cello, Dos serenatas, una variación sobre un tema de Haydn.Dos oberturas, y varias obras corales con orquesta entre estas, la más conocida, el requiem alemán.

A continuación trataré de encontrar en you tube las versiones que me parecen mejores de cada una de estas obras, empezaré por las 4 Sinfonías, me gustan todas aunque confieso, tal vez influenciado por mi padre, mi favoritismo por la 4 Sinfonía, pero también me gusta mucho la tercera.

Sínfonias

Sinfonía No 1, Otto Klemperer, Munich

Sinfonía No 2 , Carlos Kleiber, Filarmónica de Viena

Sinfonía No 3 , Celibidache, Munich

Sinfonía No 4 Georg Solti, Chicago

CONCIERTOS PARA PIANO Y ORQUESTA

Concierto No 1 Helene Grimaud, Michael Gielen, SWR Sinfonier orchester

Concierto No 2 Maurizio Pollini, Claudio Abado, Filármonica de Viena

CONCIERTOS PARA VIOLIN

Concierto para violín, David Oistrakh, Otto Klemperer, Orchestre Nationale de la Radiodifusion Française

Doble Concierto para violín y cello: Anne-Sophie Mutter, Maximilian Hornung/Marris Jansons

OTRAS PIEZAS PARA ORQUESTA

Requiem Alemán,Elisabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau, Philharmonia, Otto Klemperer

Alto Rhapsody,Alto Rhapsody” Christa Ludwig/Klemperer

Variaciones sobre un tema de Haydn, Herbert von Karajan, Philarmonia

Obertura Trágica, Daniel Gatti, Concertgebouw Amsterdam

Obertura Académica, Georg Solti, Sinfónica de Chicago

Danzas Húngaras, Filarmónica de Viena, Claudio Abbado