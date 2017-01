En estos primeros días del año en los que aprovecho el tiempo para leer alguno de los grandes clásicos de la literatura universal opté por esa gran novela de Tolstoy, Ana Karenina , pero mi hijo ,Emilio Enrique, hurgando por mi colección de discos de vinil me comentó – Papá aquí tienes un verdadero tesoro con los discos originales de las grandes bandas de esos años gloriosos del rock y puso frente a mi, algunos de ellos tomados al azar y entre los que me puso a escuchar estaban:

locomotive Breath de Jethro Tull, All the world a stage de Rush, Nursery Cryme de Genesis , Coloseum Live, Peter Frampton come alive, Two for a Show de Kansas, U2 the unforgetable fire, Even in the quietest moments de Supertramp, Jeff Beck with the Jaw Hammer live, , , Atom Hearth Mother de Pink Floyd, USA de King Crimson, A trick for the Jil : Genesis.

Me pareció adecuado compartir en mi blog algunos de los surcos de esos LP que , en su mayoría están en “ mint condition” , pero consideré que este recorrido no estaría completo si omitía otras bandas que conservo tanto en LP como en CD y decidí completar la selección con The Police, The Rolling Stone, Deep Purple, Black Sabbath, The Doors, The Who , Queen y Emerson Lake and Palmer y Los Beatles

No pretendo en este post cubrir todos los maravillosos conjunto de esa época gloriosa por eso titulé esto como un paseo por el rock de los setenta

Empezaré con Locomotive Breath de Jethro Tull

Locomotive Breath de: Jethro Tull

The Bastille Day: Rush

The Musical Box: Genesis

Lost Angeles: Coloseum

Show me the Way: Peter Frampton

Every breath you take: The Police

Dust in the Wind: Kansas

The unforgettable fire:U2

Lover Boy: Supertramp

Freeway Jam : Jeff Beck

A trick of the Tail: Genesis

21st Century Schizoid Man:King Crimson

Who Are You?: The Who

Summer 68: Pink Floyd

Brown Sugar; The Rolling Stone

Fanfare For The Common Man : Emerson, Lake & Palmer

Child In Time :Deep Purple

Iron Man: Black Sabbath

Love Her Madly: The Doors

Bohemian Rhapsody: ,

Another Brick In The Wall: Pink Floyd