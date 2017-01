Alas Solidarias trasladó a Venezuela atletas de Discapacidad Cero ganadores del Maratón de Miami

SBA Airlines y su fundación Alas Solidarias trasladan a Venezuela a la delegación de la Asociación Civil “Discapacidad Cero”, integrantes del club de atletas del programa de deporte adaptado Achilles International, capítulo Venezuela, Mercedes Gómez, Ronald Polo y David Cedeño, quienes ocuparon el primer lugar de los 42 K del maratón de Miami y el cuarto lugar en los 42 K y 21 K, respectivamente, para dejar en alto el nombre de Venezuela y del deporte adaptado.

Los atletas volaron a Miami con SBA Airlines el pasado fin de semana para participar en la actividad deportiva y retornan este martes 31 de enero para traer al país las medallas ganadas. Mercedes Gómez ganó el primer lugar al recorrer los 42 K en tres horas 40 minutos, bajo la lluvia y una temperatura de 10 grados centígrados.

Al referirse a su triunfo, Gómez expresó “fue una gran experiencia tener el respaldo de una aerolínea tan importante para los venezolanos como SBA Airlines. Es un gran apoyo contar con su patrocinio. SBA Airlines y su fundación Alas Solidarias cree en nosotros y su respaldo es fundamental para impulsar el deporte adaptado. Para nosotros es un orgullo representar el tricolor nacional. Este es un triunfo para mi y un regalo para Venezuela, Achilles Venezuela, I Love Venezuela Foundation y Discapacidad Cero”.

Sobre la competencia relató que esta fue su primera participación en el Maratón de Miami, “fue un gran reto, la lluvia no paró, el clima fue difícil. La temperatura era de 10 grados y la sensación térmica de siete grados. Pensé que no iba a poder, el frío no me dejaba avanzar, me enfoqué en compartir una alegría con Venezuela, con SBA Airlines, I Love Venezuela Foundation, Achilles International, y a pesar del viento fuerte y la lluvia llegué a la meta. A pesar del frío, no quise parar en los 21K y logré conquistar el primer lugar de los 42 K. Quiero felicitar a mis compañeros Ronald Polo, cuarto lugar en los 42 K, y David Cedeño, cuarto lugar en la media maratón 21 K”.

La ganadora del Maratón de Miami agradeció los mensajes de apoyo y confía en que esta sea el primero de muchos maratones, “fue muy emocionante el recibimiento en la meta de Lesly Simon, Directora de Responsabilidad Social de SBA Airlines; Santi Chumaceiro, presidente de la fundación I Love Venezuela Foundation; y el equipo de Achilles International. Los invitamos a seguir apoyando el deporte tradicional y adaptado de Venezuela. Todos los interesados pueden sumarse a Achilles International, capítulo Venezuela, y Discapacidad Cero. Los esperamos para entrenar todos los sábados en el Parque del Este. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales @achillesvzla y @discapacidad0”.

Por su parte, Simon destacó “fue una gran satisfacción ver triunfar a nuestros atletas de Discapacidad Cero. Desde SBA Airlines seguiremos apoyando a los venezolanos que promueven el deporte, la inclusión y asumen el reto de conquistar grandes logros para su crecimiento personal, profesional y del país. Nos sentimos muy orgullosos de su participación. Agradecemos a I Love Venezuela Foundation, Discapacidad Cero, Achilles Venezuela y a los pasajeros que nos seleccionan como su línea aérea de confianza. Gracias a su preferencia Alas Solidarias puede apoyar estas iniciativas y contar estas historias de orgullo para Venezuela”.