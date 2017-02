One-Blue reduce sus tasas de regalías en un 20 %

One-Blue, LLC anunció hoy que reducirá la mayor parte de sus tasas de regalías en un 20 % a partir del 1 de abril de 2017. One-Blue es la empresa que ofrece una solución única para licenciar patentes de 17 licenciantes líderes que resultan esenciales para los productos de Blu-ray Disc (BD). Como los productos de BD son compatibles hacia atrás, los programas de licencia One-Blue para los productos de BD incluyen patentes que son esenciales para cualquiera de los estándares ópticos, ya sea BD, DVD y CD. Con esta importante reducción en las regalías, One-Blue responde de manera proactiva ante el vencimiento actual y en curso de las patentes relacionadas con los estándares de DVD. La reducción del 20 % en las tasas de regalías cubrirá los programas de licencia de One-Blue para la mayoría de los productos de BD, incluidos los reproductores, grabadores, discos, equipos de PC y programas. La tasa de regalías de One-Blue para un reproductor de BD, por ejemplo, pasará de USD 9 a USD 7,20 y la tasa de regalías de una grabadora de BD pasará de USD 12 a USD 9,60 para envíos de productos licenciados que se produzcan a partir del 1 de abril de 2017.

One-Blue está segura de que las nuevas tasas de regalías estándares y los términos de licencia favorables seguirán ofreciendo valor excepcional a los fabricantes y dueños de marcas de productos de BD para toda la cartera de patentes de One-Blue.

Actualmente, One-Blue trabaja con el objetivo de establecer un programa de licenciamiento de productos Ultra HD Blu-ray Disc (UHD-BD), que se anunciaría en los próximos meses.

Para obtener más información sobre el programa de licenciamiento de One-Blue, incluida una lista completa de las tasas de regalías de One-Blue, visite el sitio web de One-Blue en www.one-blue.com.

Acerca de One-Blue

One-Blue, LLC es el local integral de patentes claves para el estándar Blu-ray Disc? de licenciantes líderes, incluidos ARRIS Enterprises LLC, Columbia Technology Ventures, CyberLink, Dell, Fujitsu, Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., HP Inc., JVCKENWOOD, LG Electronics, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Taiyo Yuden y Yamaha. Estos diecisiete licenciantes han puesto a disponibilidad más de diez mil patentes de productos Blu-ray Disc? en todo el mundo que son fundamentales para implementar los estándares de Blu-ray, DVD y CD. One-Blue ofrece licencias de estas patentes para varios productos Blu-ray Disc?, como equipos de música, grabadores, discos playback, discos de grabación, programas, equipos de PC, discos pregrabados y discos grabables. One-Blue apunta a igualar el campo de juego y su conjunto de patentes está diseñado conforme a las mejores prácticas del sector con regalías atractivas, costos de operación bajos y un proceso de licenciamiento de patentes racionalizado.