Reto y Solidaridad: El concurso donde los jóvenes aportan ayuda en crisis humanitaria

En Venezuela niños y adultos sufren graves carencias alimenticias. Las imágenes de ciudadanos resolviendo hambre a

punta de bolsas de basura se vuelven “virales”. El panorama es igual de preocupante cuando analizamos el sector salud.

Hospitales sin insumos y enfermos sin medicinas para tratamientos que garantizan vida; de llegar a conseguir los

medicamentos no cuentan con ingresos que les permitan costear los mismos. Ante la crisis humanitaria que no mejora,

millones de venezolanos que se han visto obligados a emigrar han llevado adelante diversas iniciativas para acercar

ayuda a sus compatriotas. No es cosa sencilla alejarse de lo suyo y la desazón se agudiza cuando les llegan crónicas de la

Venezuela en tiempos de escasez, híper Inflación y devaluaciones continuas. Muchos de ellos pueden ayudar, ahora ya

estables, pero les falta conectar la intención con el enfermo, el hambriento, el colegio, el hospital. La solidaridad no se

muda, va metida en cada maleta que rueda por el piso de Cruz Diez en Maiquetía.

De allí nace #retoUsolidaridad. Un APP Challenge o lo que es igual, un concurso que convoca al joven venezolano,

mentes innovadoras de nuestras universidades y jóvenes profesionales, para que junten conocimientos en equipos

multidisciplinarios que diseñen y pongan en funcionamiento una plataforma móvil para acercar ayuda de la Diáspora

venezolana de manera directa y expedita.

Con el apoyo institucional de DataStrategia, la Comisión de Seguridad del Cabildo Metropolitano de Caracas, el Centro

de Emprendedores del IESA, la Federación de Centros de Estudiantes de la USB, el apoyo logístico de Academia Hack y

el empuje en emprendimiento digital de Wayra los concursantes de Reto U: Solidaridad definirán una plataforma de

comunicación basada en las conexiones y la solidaridad de los venezolanos dentro y fuera del país. El objetivo es

APPortar una solución tecnológica ante la crisis humanitaria se vive en Venezuela; abordar, mediante una fórmula

innovadora, la distribución de insumos médicos, medicamentos y suplementos alimenticios hacia la población

venezolana que más lo necesita.

Los participantes trabajarán en equipos, contando con 3 semanas para desarrollar la propuesta durante las cuales

intervendránen un Hackatón de un fin de semana y recibirán sesiones de acompañamiento por mentores y feedback

colaborativo en exposiciones iniciales del proyecto ante un panel de expertos. Por otra parte, gracias a una alianza con la

Universidad de Navarra, la Escuela de Liderazgo y Gobierno de dicha institución lanzará simultáneamente un reto a sus

alumnos ubicándolos como usuarios Target de las aplicaciones para que comenten, valoren y calibren las posibilidades

que le ven a cada aplicación diseñada.

Las aplicaciones serán evaluadas por un cuerpo de jurados quienes seleccionarán a los ganadores. El talento y la

formación del joven universitario volcado a su realidad. Un reto que motiva a crear y ganar premios, formación, cursos,

acompañamiento, pero por sobre todo Humanidad y Ciudadanía.

Primer lugar: Bs. 300.000 más cupos en el Curso Emprende (IESA) para todos los integrantes del equipo. 1 año de

hosting web categoría reseller.

Segundo Lugar: Bs. 150.000 más dos cupos para el Curso Emprende (IESA). Hosting web categoría oro.

Tercer Lugar: Bs. 50.000 + un cupo para el Curso Emprende (IESA). Hosting web categoría plata.

Las inscripciones están abiertas y pueden formalizarse a través de la página web: www.retoUsolidaridad.com

Reto solidaridad es un granito de arena en un reloj que tarda en voltear. Reto Solidaridad es ayuda en ese compás de

espera que desespera a tantos venezolanos.