TNT Series presenta nuevos episodios de Law & Order: Criminal Inten

TNT Series, el canal de entretenimiento que cuenta con 40.3 millones de abonados en toda Latinoamérica y Brasil, estrena episodios de su serie exclusiva Colony todos los jueves a las 8:00 PM (VEN) – (MEX) y de la serie policial Law & Order: Criminal Inten, el viernes 17 de marzo a las 8:00 PM. (ARG) – (MEX).

La segunda temporada de Colony traerá en marzo a la pantalla de TNT Series, a la resistencia y los ocupantes, enfrentados al máximo. Los personajes se tornarán cambiantes y ambivalentes y los invasores darán a conocer las razones por las que llegan a la Tierra.

La serie se centra en el ex agente del FBI Will Bowman (Josh Holloway, Lost / Intelligence), quien ha perdido a uno de sus tres hijos durante la invasión y está convencido de que está con vida en la zona de exclusión. Deberá unirse a la policía del gobierno local por petición de Alan Snyder (Peter Jacobson, House), el líder de la ciudad. A cambio de encontrar a los rebeldes que atentan contra los visitantes, Snyder se compromete a revelar la ubicación de su hijo. Pero Bowman no cuenta con las actividades secretas de su esposa Katie (Sarah Wayne Callies, The Walking Dead / Prision Break), quien además de una dedicada madre y esposa, pertenece a una de aquellas facciones rebeldes que él debe destruir. En este grupo entra en acción Broussard (Tory Kittles, True Detective), el operativo táctico de la insurrección: un tipo duro y con la decisión necesaria para dañar a los Huéspedes. Los episodios estreno de Colony se verán todos los jueves a las 8:00 PM (VEN) – (MEX).

Por otra parte, la nueva temporada de Law & Order: Criminal Intent se estrenará un episodio doble, el viernes 17 de marzo a las 8:00 PM (VEN) – (MEX). Esta serie cuenta la historia del Escuadrón de Casos Mayores del Departamento de Policía de Nueva York, quienes se encargan de investigar crímenes de alto perfil en donde políticos, hombres de negocios, asesinos en serie o artistas se ven involucrados. Su objetivo es examinar de manera psicológica a las mentes criminales, centrándose en investigar la razón de los asesinatos.

COLONY S02 | jueves 8:00 PM (ARG) – (MEX)

LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT | Desde el viernes 17 a las 8:00 PM (VEN) – (MEX)