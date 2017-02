Viajamor.com el portal web que ayuda a planificar los viajes a la medida

El portal web Viajamor.com cuenta con la tecnología necesaria para que en una sola búsqueda se consigan la mejores tarifas y disponibilidades. La oferta para reserva de hoteles online en la página web www.viajamor.com ya supera los 300.000 alojamientos (que van desde hoteles muy sencillos hasta los 5 estrellas, inclusive apartamentos). El usuario puede acceder a los comentarios y experiencias de centenares de personas y tiene la opción de realizar el pago online (como habitualmente) o bien seleccionar el pago directo al hotel (en caso de estar disponible).

En relación a los vuelos, la web de Viajamor.com cuenta con más de 500 aerolíneas integradas (incluyendo las lowcost) que permiten que la reserva, pago y emisión sea en tiempo real. Ofrecen más de 55.000 destinos alrededor del mundo, pago en multidivisas y un servicio post-venta 24 horas, los 7 días de la semana. Además, durante el proceso de compra hay la opción de contratar seguros de anulación que protegen frente a imprevistos y aseguran el reembolso de la reserva hasta por 29 causas diferentes.

El equipo humano de Viajamor.com busca y contrasta a diario las mejores tarifas de vuelos y hoteles, consiguiendo así igualar, e incluso mejorar ampliamente los precios de los buscadores más grandes. Es por ello que el portal garantiza el mejor precio.

¿Cómo funciona? El viajero que haga la compra de su boleto aéreo o reserve su hotel directamente en la web de Viajamor.com y en un lapso de 24 horas consiga un mejor precio para la misma oferta, recibirá un reembolso por esa diferencia y obtiene un descuento inmediato para la siguiente reserva.

El objetivo de Viajamor es minimizar la incertidumbre y tener viajeros felices que no gasten demás.

SOLUCIONES A LA MEDIDA DE LOS VENEZOLANOS

Por otra parte y pensando en las dificultades del viajero venezolano, la empresa se enfoca en una continua búsqueda de soluciones. Mercedes Morón, Dream Travel Maker, Fundadora y Directora General de Viajamor.com, es una venezolana en Madrid que desarrolló este emprendimiento en el que confluyen la última tecnología y nuevas tendencias en el sector viajes, apalancado en la calidez humana.

“Todos los años de experiencia en el área de servicios y vivir en primera persona la emigración me han permitido estar muy cerca de los venezolanos que viajan por vacaciones y sensibilizarme aún más en relación a los problemas que se nos presentan tanto en la preparación del viaje, como durante y después del mismo. El viajero venezolano está lastimado y ha sido engañado en su buena fe en reiteradas oportunidades. En Viajamor somos conscientes de ello y nos centramos en ofrecer la máxima información, minimizar sus miedos, brindar soluciones reales y concretas a los requerimientos de quienes, por sus circunstancias particulares, no pueden ser tratados como un número más.

Esta personalización es posible a través de los Dream Travel Makers, profesionales proactivos, amantes de los viajes, que trabajan en equipo y sienten pasión por el buen hacer, quienes brindan la posibilidad de pago en bolívares y específicamente en el caso de productos como hoteles, viajes, cruceros y tours, ponen a la disposición facilidades de pago, para que el viajero pueda ir abonando poco a poco su viaje soñado”.

Los Dream Travel Makers de Viajamor apoyan en la planificación de viajes a medida, en familia, para solteros, románticas lunas de miel e incluso organización de grandes grupos.

“Dentro de las empresas que nos confían sus viajes se encuentran farmacéuticas, ingenierías y una de las tres grandes compañías discográficas más grandes del mundo. Esto nos llena de orgullo y también nos compromete a seguir haciendo las cosas bien.

Actualmente tenemos un proyecto que nos emociona bastante, una chica encantadora de Caracas se casa a mediados de año fuera del país, estamos ayudando a organizar toda la logística de viajes y traslados para sus 100 invitados, pasajes aéreos, reservas de hotel, catering e incluso una luna de miel súper romántica para ella y su futuro esposo.

Pero para Viajamor no hay pequeños ni grandes viajes, atendemos a todos con el mismo mimo”

LAS REDES COMO INSUMO

Si bien el autoservicio o DIY (Do It Yourself) es una de las fortalezas de Viajamor.com, por su web fácil, funcional, segura y responsive, que aporta gran independencia al usuario para que directamente planifique, reserve y pague desde su computadora o dispositivo móvil, en sus muy activas redes sociales, Viajamor también se ocupa de responder a sus viajeros y de escuchar atentamente sus necesidades, temores y dudas, para afinar mucho más el servicio y diseñar planes y soluciones adaptadas a cada requerimiento.

Los Dream Travel Makers pueden orientar al viajero en lo que respecta a documentos exigidos por las autoridades, envíos de paquetería y dinero, información sobre viajar con mascotas, entradas a espectáculos y cualquier issue que les preocupe.

“De hecho, disponemos de un Blog en el que relatamos nuestras propias experiencias viajeras y los cientos de trucos que hemos acumulado en los años de trotamundos. Nos encanta tener feedback y leer los comentarios, que los viajeros aporten tips de utilidad para el resto de la comunidad, descubriendo de la mano todas esas pequeñas cosas que hacen de cada rincón del planeta un lugar único e irrepetible. Lo anterior es la prueba de que nos ponemos en los zapatos de nuestros viajeros y los acompañamos en todo el trayecto: antes, durante y después del viaje, queremos ser siempre tu agencia de viajes, estar contigo siempre que vives, siempre que viajas” culmina Morón.