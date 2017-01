Donde quiera que hombres y mujeres sean perseguidos por su raza, color, religión u opiniones políticas, ese lugar debe convertirse en el momento en el centro del universo—Elie Wiesel, sobreviviente de los campos de exterminio nazistas, PREMIO NOBEL DE LA PAZ

Todo aquello que no se haga a la luz de la verdad nunca ha de tener buen fin, aquí es donde nos encontramos con todo lo que ha sucedido con el tan traído dialogo, que más que tal, no ha sido sino un monólogo de imposiciones del oficialismo a la mal llamada Mesa de Unidad Democrática, de la cual el propio Secretario General Licenciado Jesús Torrealba en diciembre pasado declaró públicamente que nada se había logrado de las metas trazadas por la total falta de unidad entre los componentes de la MUD. Falta de unidad que se trasluce cuando el chavista infiltrado en la MUD Henry Falcón y su grupo político Avanzada Progresista publican un comunicado oponiéndose a la declaratoria de abandono del cargo por parte de Maduro por considerarlo ilegal, cuando todos sabemos que los directivos de la MUD han estado más por sus apetencias personales que por la búsqueda de soluciones a los grandes problemas de los venezolanos. Todo comienza con la reunión oculta que pretendieron hacer en Santo Domingo, donde el oficialismo llevo además de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez a cuatro connotados salariados chavistas, los ex –presidentes, Samper de Colombia, quien tiene vetado el ingreso a USA por sus comprobados nexos con los traficantes de drogas colombianos antes y durante su presidencia, Rodríguez Zapatero, investigado en España por corrupción administrativa en el cobro de altas comisiones en la venta de buques y armamentos de España a Venezuela, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana ambos acusados en mantener relaciones de negocios con el chavismo durante sus mandatos presidenciales.

Entre los delegados y organizador de este diálogo se encontraba el inefable Timoteo Zambrano, quien para la fecha fungía como el encargado de las relaciones internacionales de la MUD, elemento presente siempre en todo tipo de negociación que sea para beneficio del régimen, el mismo que descaradamente en febrero del 2003 vendió el paro general, a tales efectos me voy a permitir transcribir un párrafo del libro del periodista Alfonso Molina, “2002 el año que vivimos en las calles. Conversaciones con Carlos Ortega”. Habla Carlos Ortega:

El paro fue terminado por los dirigentes políticos. Quienes decidieron terminarlo y anunciaron al país que el mismo había concluido, fueron los políticos, lo cual hicieron de manera inconsulta con el comité de conflicto. El sábado 1 de febrero del 2003 como a las diez de la mañana recibí una llamada de Haydee Deutsch para preguntarme. ¿Carlos el paro termina hoy? Y yo le respondí, ¿Quién dijo eso? yo no sé nada de eso, en seguida me preguntó, si yo no había sido convocado para una reunión que estaban realizando en el hotel Eurobuilding, y estaban anunciando que el paro terminaba, de igual manera me informó que los que estaban tomando esa decisión eran LEWIS PÉREZ, TIMOTEO ZAMBRANO Y AGUSTIN BERRIOS. El día siguiente asistí a una reunión con estas tres personas en el hotel Meliá y al recriminarle sobre la decisión tomada sin la presencia y el consentimiento del comité de conflicto y la situación de los más de 20.000 petroleros botados de PDVSA y el compromiso que se había contraído con ellos y que no podíamos dejarlos en la estacada, a lo que respondieron, “que esos trabajadores, eran bajas de guerra y no tenían importancia”, de igual manera fue precisamente Timoteo Zambrano quién hizo el anuncio del cese del paro, muchos fueron los comentarios sobre una apreciable cantidad de millones de dólares pagada por el régimen para tal fin, de allí se nota la calaña de este personaje (Timoteo Zambrano) tan defendido por la MUD y quien pese a todas las denuncias que se han hecho sobre este personaje lo mantienen en ese organismo como uno de sus representantes.

Hasta el momento esta parodia de diálogo de la cual solo se ha beneficiado el régimen ya que solo ha servido para afianzar mucho más a Nicolás Maduro y para que no exista elecciones sino en diciembre del 2018, en lo que se ha visto todas las maniobras dilatorias de la tal MUD y su célebre grupo de los cuatro (AD, Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular) quienes son los que toman todas las decisiones, tuvieron todo el año 2016 y todas las pruebas necesarias para probar tanto a nivel nacional como internacional la no nacionalidad venezolana de Maduro y haber salido de este régimen, pero nada les importa que Venezuela siga bajo el yugo de los invasores patanes cubanos, que parte de las riquezas del país se drenen hacia Cuba, que el pueblo se esté muriendo de hambre por falta de alimentos y de medicinas, que cada día sea mayor la inflación, la inseguridad y la corrupción y aun se molestan cuando los llaman colaboracionistas del régimen.

DE TODO UN POCO

Una vez más hemos presenciado como el general Vladimir Padrino, Ministro de la Defensa, ocupa los medios de comunicación para leer un comunicado embistiendo contra La Asamblea Nacional ante el discurso del Diputado Julio Borges al juramentarse como Presidente de la Asamblea Nacional olvidando su condición de militar y de ser un funcionario público y que la Asamblea Nacional constitucionalmente es un Poder Independiente al cuál le debe respeto y obediencia, viola de igual manera el artículo 328 de la Carta Magna, ya que la Fuerzas Armadas están al exclusivo servicio de la nación y no de parcialidad política alguna, por lo tanto no puede tomar como lema para terminar su comunicado el mismo usado por el PSUV. “CHAVEZ VIVE, LA PATRIA SIGUE, INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, VIVIREMOS Y VENCEREMOS, PATRIA O MUERTE”, es propicia la ocasión de recordar aquella fotografía que los medios de comunicación internacionales publicaron donde este ministro sale arrodillado ante Fidel Castro. Para muestra basta un botón de su triste adhesión al régimen castro-comunista y a la dependencia cubana, y pensar que este era el general de quien tanto hablaba Capriles en su segunda campaña presidencial, que era de quien recibía asesoramiento y sería su ministro de la defensa.

Las refinerías de Venezuela durante todo el año 2016 apenas trabajaron un 40 % de su capacidad de refinación, debido al estado de ruindad en que se encuentran por falta de mantenimiento, lo que obliga a que PDVSA se haya convertido en importador de productos refinados para poder cubrir el consumo nacional.

Pequiven la antes floreciente industria petroquímica de Venezuela que exportaba miles de toneladas de fertilizantes y otros productos, actualmente sus plantas tanto de Morón en Carabobo como la del Tablazo en el Zulia apenas están funcionando al 20% de su capacidad.

El TSJ a lo largo del año 2016 ha emitido cuarenta sentencias invalidando actos de La Asamblea Nacional, sentencias todas ilegales ya que violan La Constitución Nacional.

Con el nuevo aumento sobre el salario mínimo y ante la actual cotización del dólar libre que es el único que se logra a medias, el sueldo mínimo de los venezolanos es de DOCE (12) DOLARES MENSUALES, muy por debajo de los cubanos que reciben 20 dólares mensuales y la ayuda de sus bolsas de comidas gratis mensual, gracias a los aportes económicos que Venezuela le paga a esa isla por mantenernos bajo su yugo con el beneplácito de los integrantes de las FAN que olvidando el juramento de defender hasta con la vida la soberanía nacional aceptan esa dominación.

Lo dijo en un discurso con motivo de un saludo internacional de fin de año, Oscar Arias, dos veces presiente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, “La historia juzgará a todos los gobernantes y otras destacadas personalidades mundiales, quienes sabiendo lo que está ocurriendo en Venezuela victima de la actual dictadura, han decidido mirar para otro lado”.

CUANDO LA DICTADURA Y LA REPRESIÓN DE HACEN LEY, LA REBELIÓN ES UN SAGRADO DERECHO. Simón Bolívar