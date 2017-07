Prívate que SÍ

No, mi amor, se dice “plebiscito”.

Oye bien: PlebiScito. Plebissscito. Plebisss-cito. Di: “plebisss…”

Plebisss…

Y ahora: “cito”.

Ahora di: plebiscito.

¡Así es!

Nooo, mi cielo.

¡Ay, no! ¡Yo no voy a poder decir eso! ¡Además yo no entiendo qué quiere decir!

Te leo lo que dice el diccionario. Oído al timbal: “Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos; consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal; en la antigua Roma, ley que la plebe establecía a propuesta de su tribuno, separadamente de las clases superiores de la república, y que obligó al principio sólo a los plebeyos, pero más tarde a todo el pueblo”. ¿Captaste?

Y entonces, más fácil, ¿por qué no le decimos “Consulta Popular”?

Verdad es.

La Consulta Popular, según el nuevo calendario venezolano, caerá el día 107. En ella debe estar toda nuestra atención y concentración. Estamos en la obligación de investigar bien para poderle informar a los demás con total propiedad.

No sería raro que en esta semana hubiera todo tipo de inventos, mamarrachadas, bolas, noticias falsas y alarmantes, horrores verdaderos, astracanes (género teatral que pretende provocar la risa utilizando el disparate) y estupendos hechos para que nos pongamos eufóricos y fiesteros. Se trataría de mantenernos distraídos, divertidos, expectantes, ocupados, mareados y confundidos en la mayor de las polipolaridades. Como dijo Miranda con el corazón desgarrado: “Bochinche, bochinche”, pero con esteroides.

El sábado 8 recibí el siguiente wasap: “Leopoldo lo liberaron, pero está preso. Yordano murió, pero está vivo. Chávez vive, pero está muerto. Un avestruz se escapó de “Expanzoo” y está paseando por El Hatillo. Destituyeron al Vice Fiscal y envían a sucesora en la maleta de un carro como un caucho de repuesto. EN ESTA VAINA ESTÁN JUGANDO A JUMANJI”. Y no sé a quién se le ocurrió redactar esa genialidad.

Como somos venezolanos, nos desternillamos de la risa y reenviamos el wasap.

Horas más temprano yo no había caído por inocente en la ristra de wasaps, messengers, mensajes de texto al celular, feisbuksazos, llamadas telefónicas. A todo le dije un: “¡YA VA!”. Un “ya va”, porque aquí todo hay que confirmarlo, verificarlo, comprobarlo, antes de difundirlo obsesiva y compulsivamente. Yo no me creí nada hasta cuando hablé con mi comadre Lila Vega –que no es persona de rumores ni de histeria-, quien me aseguró que a Leopoldo le habían dado “casa por cárcel” aduciendo problemas de salud; Yordano está más vivo que nunca; Chávez falleció; el avestruz escapó y “Jumanji” es una película estupenda.

Ay, a mí me encantó, Lila, ya la he visto dos veces.

Comadre, volviendo al tema: no se trata sólo de la veracidad de lo que recibes, sino de su relevancia. Lo de la señora en la maleta es verdad, pero lo relevante fue que cuando los fiscales la vieron en el edificio, alertaron a Seguridad y la hicieron sacar. Ellos no le reconocieron su autoridad, porque no reconocen el acto del TSJ que la designó como Vicefiscal. ¡Los fiscales nos mostraron cómo se ejerce el 350! Eso fue lo importante de esa visita de Haringhton a la Fiscalía.

Y, para que tú veas, Lila, esa noticia no trascendió. Nos quedamos en la guachafita de la maleta…

Por lo tanto, que nada ni nadie nos distraigan: CONSULTA POPULAR el domingo 16 de julio. Ése es el foco de atención para esta próxima semana. No está prohibido reírse de las acciones descabelladas y ridículas que seguramente vendrán, pero de inmediato hay que volver a concentrarse en la Consulta Popular. Mucho cuidado con pisar peines, angustiarse, contagiar a medio mundo a punta de desinformación y más desinformación. Se trata de estar muy claros en las tres preguntas; en las respuestas afirmativas; en una campaña que muy bien podría ser musicalizada por Oscar de León cantando: “…es más que amor, freneSÍ”.

Sí.

