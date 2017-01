Android 7.0 Nougat para el Xiaomi Redmi Note 3 Pro está cerca

Android 7.1.1 para el Xiaomi Redmi Note 3 Pro está cerca

Xiaomi tiene una de las capas más diferenciales que hay en el mercado, y eso no significa que sea una mala noticia. MIUI es el nombre de la capa de personalización de Xiaomi, y es una de las mejores que hay en el mercado, con una fluidez muy buena, pero hay que decir que no está hecha para todos. Tiene un toque demasiado oriental y no todo el mundo se puede acostumbrar a esta capa, ya que también hay que sumarle que puede tener problemas de ROMs y demás. Pues hoy, os traemos la noticia de cuándo llegará Android 7.0 Nougat al Xiaomi Redmi Note 3 Pro.