Android 7.1.1 está generando un bootloop en el Nexus 6P

Google ya está al corriente del problema, aunque la compañía ha otorgado al fallo del bootloop en el Nexus 6P como un error de “baja prioridad” algo que sin duda no gustará a los propietarios del teléfono que están sufriendo este contratiempo. Por este motivo te recomendamos, si aún no lo has hecho, no actualizar a Android 7.1.1 y abandonar el programa de beta hasta que Google de una solución oficial a todos estos usuarios.

Bootloop, un problema cada vez más habitual

El bootloop o los bucles de reinicios son uno de los problemas más temidos a la hora de enfrentarse a una actualización de software. Como has podido ver en el vídeo con el que ilustramos esta noticia, el bootloop imposibilita poder iniciar el teléfono y usarlo con normalidad entrando este en un bucle interminable del que es imposible salir. Una de las marcas que más ha sufrido estos problemas es LG.