Así será el diseño del Huawei P10

Diseño del Huawei P10

El Huawei P10 ya no es un simple aspirante en el mercado de los móviles de gama alta. Con Huawei convirtiéndose en la tercera compañía que más móviles vende, solo superada por Samsung y por Apple, está claro que sus grandes móviles también se convierte en algunos de los más importantes del mercado. Y el Huawei P10, será junto al Samsung Galaxy S8 y el iPhone 7s, uno de los móviles de este año 2017. Es por eso que Huawei sabe que el móvil tiene que ser realmente bueno.

En lo que a su diseño respecta, nos encontramos con una serie de características que lo hacen destacar. La imagen que se ha publicado sobre el smartphone nos confirma que contará con una pantalla curva, algo imprescindible en cualquier buque insignia de nueva generación que quiera competir con los mejores móviles de Samsung. Ya habíamos visto algunas versiones del Huawei Mate 9 con dicha pantalla, por lo que no extraña que el Huawei P10 también vaya a contar con una pantalla curva.

Sin embargo, algo que sí resulta novedoso es la inclusión de un botón frontal que estaría bajo la pantalla. Este sería el botón Home, y sería inteligente. Probablemente también haría las funciones de botón Atrás y multitarea. Lo que no queda claro es si será un lector de huella dactilar o no. Parece que no, que el smartphone contaría con un lector de huella dactilar en la carcasa posterior, pero lo cierto es que no tiene mucha lógica que se añada un botón en el frontal, que no es común en los móviles de Huawei, y que no sea el lector de huella dactilar. Y más cuando parece que incluso Samsung, para quienes el botón frontal era casi un símbolo de la compañía, lo va a eliminar de sus buques insignia para reducir biseles.