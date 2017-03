BQ Aquaris X5 Plus se actualiza a Android 7.1.1

BQ acaba de actualizar el BQ Aquaris X5 Plus a Android 7.1.1, lo que además de suponer una gran noticia para los propietarios de uno de los teléfonos más vendidos del año, lo convierte en el primer smartphone del momento en recibir Android 7.1 fuera del ecosistema “by Google” (es decir, los smartphones Nexus y Pixel). ello sin contar las versiones experimentales ya presentes en algunos smartphones como el Sony Xperia X.

A día de hoy, sólo el 0,4% de los dispositivos Android cuentan con esta versión de Android y el BQ Aquaris X5 Plus puede presumir de ser uno de los primeros terminales en gozar del software, además de ser uno de los móviles más baratos en los que puedes ejecutar Android Nougat. Además de actualizar el BQ Aquaris X5 Plus a Android 7.1.1 , existen otros modelos de la compañía que también recibirán el software como el BQ Aquaris X5, toda la gama U, y los modelos de la serie M (con los Aquaris M5 y Aquaris M5.5 a la cabeza)

¿Qué añade Android 7.1.1 al BQ Aquaris X5 Plus?

Todas las novedades de Android 7.0 que ya hemos mencionado con anterioridad ahora llegan al BQ Aquaris X5 Plus para alegría y disfrute de unos usuarios que ahora, por ejemplo, podrán disfrutar de un mejorado sistema Doze para ahorrar batería en el dispositivo de la firma. Pero no es la única ni principal ventaja de Android 7.1.1. para el BQ Aquaris X5 Plus ya que ahora también podrás hacer uso de la pantalla dividida a través de la multitarea del software.

También puedes consultar todas tus alertas de un vistazo gracias a las notificaciones agrupadas. Sólo tienes que pulsar sobre ellas para mostrarlas y desplegar su contenido y así, además, responder a las mismas sin necesidad de acceder a la aplicación en si misma.

Entre las novedades exclusivas de BQ, además del rediseño de la app de mensajes y teléfono encontrarás el nuevo BQ launcher que incorpora más funcionalidades como, por ejemplo, la posibilidad de mediante un doble toque en cualquier parte de la pantalla apagar el display o acceder al cajón de aplicaciones deslizando el dedo sobre la barra inferior.