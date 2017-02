Honor 8 Lite, el nuevo competidor de la gama media

Honor 8 Lite

El Honor 8 fue el smartphone de gama alta que se lanzó el año pasado bajo la segunda marca de Huawei, Honor. El smartphone destacaba por su diseño de alto nivel, su procesador de última generación y sobre todo por su cámara dual. Recientemente la compañía ha lanzado varios móviles de gama media muy interesantes, como es el caso del Honor 6X, con cámara dual, y del Huawei P8 Lite 2017, una reedición de uno de los móviles más vendidos de los últimos años. Y ahora llega otro gama media, que también utiliza uno de los nombres de más éxito del mercado. Se trata del Honor 8 Lite.

Sabemos poco del móvil, y solo tenemos dos imágenes de cómo será el teléfono inteligente. Nos confirma que el diseño del móvil será parecido al del anterior Honor 8, aunque no se ve la carcasa posterior, por lo que hay varias características que no podemos confirmar, como el diseño en cristal completo, y la cámara dual. Si se integra la cámara dual, eso sí, probablemente será parecida a la del Honor 6X, con una tecnología más básica que la del Honor 8. Sí que vemos una funda tipo libro oficial y adaptada al smartphone a la perfección que sería una opción ideal para los usuarios que no solo quieran comprar un móvil, sino que quieran algo más completo.

No obstante, no sabemos ni con qué procesador contará, ni la resolución de pantalla, ni la memoria RAM. Ahora mismo solo vemos que el móvil se parecerá mucho al Honor 8. Y eso sí, que este Honor 8 Lite contará con un puerto microUSB. En realidad, probablemente cuente con un chasis y unos componentes de algún otro móvil de Huawei, integrados en el diseño del Honor 8. En cualquier caso, con un precio económico podría ser una buena opción en la gama media.