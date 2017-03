Huawei P10 tiene un parecido al iPhone 7 (Video)

Los nuevos terminales de Huawei tienen un diseño bastante continuista, y no sabemos si es positivo o no, ya que estamos viendo cómo el mercado está evolucionando hacía otro camino totalmente diferente. Estamos viendo a terminales como el Xiaomi Mi MIX que se presentó el año pasado, el LG G6 presentado en el MWC, o el Samsung Galaxy S8 que se presentará en un mes, tienen parte frontal casi sin marcos, con un frontal de pantalla muy alto, algo que no se ve en Huawei.

¿Son el Huawei P10 y el iPhone 7 parecidos?

Como podemos ver, lo primer que nos llama la atención, en la parte trasera, es que tienen un tacto bastante parecido, así como una parte inferior con una franjas que son las antenas que son prácticamente iguales. Es verdad que esto no ha sido idea de Apple, ya que otras marcas como HTC lo habían incorporado antes, pero si es un parecido bastante grande. En la parte superior vemos una doble cámara de Huawei que intentará simular el modo retrato del iPhone 7 Plus.

Si nos pasamos a la parte frontal, vemos que el Huawei P10 y el iPhone 7 son bastantes parecidos en cuanto a marcos. Los dos demuestran no tener un frontal de pantalla muy aprovechado, pero el de Huawei lo está aún más desaprovechado, dado que el iPhone no tiene botones en pantalla, algo que sí tiene el Huawei P10 (también se puede utilizar el sensor de huellas con gestos para emular estas acciones, pero es demasiado incomodo).

Los dos tienen un sensor de huellas en la parte frontal, en el mismo sitio, pero el del iPhone 7 es circular mientras que el del Huawei P10 no lo es, pero Huawei antes siempre lo había puesto en la parte de atrás del terminal, hasta el Huawei Mate 9 Porsche Desing y Mate 9 Pro que lo incorporó como lo podemos ver ahora.