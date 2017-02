Nuevo Sony Xperia trendrá pantallas 4K con Android

Vuelve la pantalla 4K

El único smartphone que se ha lanzado al mercado con una pantalla 4K fue el Sony Xperia Z5 Premium, lanzado en el año 2015, y con una pantalla que solo utilizaba el 4K a la hora de ver vídeos en dicha resolución. No se ha lanzado ningún otro porque no es fácil integrar una pantalla de tanta resolución, y a la vez porque el gasto de energía es superior. Es por eso que se ha descartado en muchos móviles. Pero Sony sabe que si quiere conseguir destacar en el mercado tiene que hacerlo con características de alto nivel, y su pantalla es la mejor opción que tienen, pues Sony cuenta con displays de gran calidad. Así, la pantalla 4K sería una de las claves de ese nuevo Sony Xperia.

Sony Xperia de gama alta

Además de esta pantalla, también habría que añadir un procesador Qualcomm Snapdragon 835 de nueva generación. Es el procesador estándar en cualquier smartphone de gama alta que llegue este año. Y si Sony quiere que su móvil sea interesante para los usuarios que se pueden gastar mucho dinero en un smartphone, debe conseguir que este cuente con los mejores componentes. Su memoria RAM sería de 6 GB, por lo que no se repetiría el caso que hemos visto con otros móviles de Sony, que no han contado con las memorias RAM de más capacidad porque en teoría no era necesario. No será el caso.

Y no podemos olvidar la cámara, lo que quizás ha sido hasta ahora el elemento que más ha destacado en los smartphones de Sony. En este caso, parece que el móvil contará con un nuevo sensor IMX 400, que hasta ahora no habíamos visto en ningún otro teléfono inteligente del mercado. No sabemos bien cómo será esta cámara. Quizás una cámara dual podría ser una buena apuesta por parte de Sony. Quizás se trate simplemente de un sensor con más resolución, o unos fotositos (píxeles) más grandes.

Sea como sea, la vuelta de las pantallas 4K al mundo de los smartphones sí podría ser una novedad con las pantallas que vimos en los móviles del año pasado.