Samsung Galaxy A 2017, será resistente al agua incluida

¿Resistencia al agua para toda la serie?

De acuerdo a algunos rumores, el nuevo Galaxy A7 tendría la certificación IP68, con resistencia al polvo y al agua. Ahora, tras la imagen promocional de Samsung Mobile Malaysia, surge la incógnita acerca de si los modelos Galaxy A5 y A3 también tendrán en sus características dichas resistencias.

Otras características.

Algunos de los detalles ya filtrados acerca de la nueva serie Galaxy A 2017 son la apariencia redondeada de los mismos, los materiales de construcción de los smartphones-entre los que podremos encontrar aluminio, cristal…-, el precio… (349€ el Galaxy A3 y 449€ el Galaxy A5). Respecto al Galaxy A7 no se ha filtrado dicha información, aunque todo indica que no sería descabellado que tuviera un precio 100 € superior al Galaxy A5, situándose por tanto en un precio que rondaría los 549€. Sin embargo, se rumorea que el Galaxy A7 no se comercializará desde el principio en el mercado europeo, a diferencia de sus hermanos pequeños de la serie.

La serie Galaxy A 2017 podría anunciarse en el CES 2017, que se celebrará durante los días 5, 6, 7 y 8 de enero en la famosa ciudad de Las Vegas. De ser así, es posible que se lanzaran al mercado durante el mes de enero.