Xiaomi Mi 6 y su procesador Pinecone, serán presentandos a fin de mes

Xiaomi Pinecone a finales de febrero

Los Xiaomi Pinecone serán los procesadores propios de la compañía con los que tratará de competir con el resto de fabricantes que ya tienen sus propios procesadores integrados en sus smartphones, tal y como es el caso de los que actualmente son los tres grandes fabricantes de smartphones del momento, Samsung, Apple y Huawei. Si son los tres más grandes debido a sus procesadores o no, eso ya es otra cuestión, pero sí es algo que tienen en común y que ahora compartirán con Xiaomi. No obstante, la noticia ahora tiene que ver con que los Xiaomi Pinecone llegarán a finales de este mes de febrero. No queda claro qué smartphone llegará con dichos procesadores pero parece que el primero sería el Xiaomi Mi 5C, y que contará con un procesador de gama media que equivaldría a la serie Snapdragon 600 de Qualcomm.

Xiaomi Mi 6

Aun así, no sería el único móvil que podría contar con un procesador Xiaomi Pinecone próximamente, pues parece que el Xiaomi Mi 6 también podría llegar ya con dicho procesador. Se habían rumoreado tres versiones de este móvil. Dos de ellas contarían con un procesador Qualcomm Snapdragon 835, siendo una de ellas especial. Pero habría una tercera que no contaría con procesador Qualcomm, y que podría contar en realidad con un procesador Pinecone de Xiaomi, lo que sería algo bastante novedoso.

Sabemos que los primeros procesadores Xiaomi Pinecone podrían llegar a finales de este mes. Aunque coincidiría con el Mobile World Congress 2017, no tendrá nada que ver con el evento de Barcelona, pues Xiaomi no estará presente, aunque no sería raro que eligiera esas mismas fechas para presentar sus móviles. Xiaomi Mi 5C probablemente. ¿También Xiaomi Mi 6? Es una posibilidad.