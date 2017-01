Xiaomi Mi MIX Evo, será el móvil más innovador del mercado

Xiaomi Mi MIX Evo

De momento, lo poco que sabemos de este teléfono inteligente es que contará con un procesador Qualcomm Snapdragon 835, el de nueva generación de gama alta de la compañía que se ha lanzado ya este año y que estará presente en los mejores móviles de la primera mitad de este año. Al menos, eso es lo que parece ahora que el móvil habría aparecido en una de las plataformas de benchmark precisamente con un procesador que encajaría con este nuevo chip de la compañía. No obstante, podemos esperar que no sea la única novedad del teléfono inteligente y que también veamos algunas otras mejoras. Probablemente no en la pantalla, que ya fue una característica destacable del modelo actual, pero sí en otros componentes del smartphone.

Mejoras que esperamos

Si bien el Xiaomi Mi MIX es el smartphone más innovador que se lanzó el año pasado, también ha tenido, como ocurre con los móviles que cuentan con un diseño tan innovador, algunos defectos. Por ejemplo, es fácil que el móvil se caiga por el gran tamaño que tiene, y al prescindir casi por completo de los biseles alrededor de la pantalla. Además de esto, su cámara no es especialmente buena, y no es tanto por el sensor con el que cuenta como por el hecho de que el procesador de la imagen no sea el mejor, otro campo de mejora para el teléfono inteligente.