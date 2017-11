Líderes inspirando vidas, entrenamiento de renacer personal

LIV un entrenamiento constante que ha sido catalogado como un espacio de cambios para un grupo de jóvenes que llegaron a sus instalaciones en busca de respuestas y aprendizajes/ Foto: Cortesía

Líderes inspirando vidas (LIV), un entrenamiento constante que ha sido catalogado como un espacio de cambios para un grupo de jóvenes que llegaron a sus instalaciones en busca de respuestas internas, aprendizajes, vivencias y motivaciones ante la vida, que hoy en día, tienen un legado mediante una tribu que nace de este proyecto.

Uno de los integrantes de este carismático grupo, Rafael Rangel, expresó durante entrevista con Analitica.com que el legado de su tribu llamada “Hikari” es llevar sonrisas a niños ubicados en el estado Vargas, Catia la Mar, Las Tunitas, residiendo en una casa hogar, ya que fueron abandonados –muchos de ellos– con días de nacidos y que actualmente carecen de numerosos recursos, lo que conmovió a este grupo de venezolanos y los motivó a no desmayar ante tal consigna, debido a que esta experiencia “te hace conectarte con ese verdadero ser que eres”.

Asimismo, detalló que durante el entrenamiento te preparan para pensar en ti primero, es decir, “primero tú, segundo tú, tercero tú, sin dejar de extenderle la mano a las personas necesitadas”.

“Que nos hayan puesto este legado es por una razón, creo que tenemos que extenderle la mano a esa gente que verdaderamente le hace falta”, manifestó Rangel.

El acercamiento con cada uno de los niños involucrados fue “esplendido” según Luiggi Medrano, ya que en reiteradas veces han tenido la oportunidad de asistir a la casa hogar, en la que han expresado sentir una energía increíble al momento de hablar, jugar y llevar a cabo varias actividades.

“Cada vez que cantábamos, sus caras eran brutales, yo (Luiggi) lo disfruté demasiado. Y cada semana que estemos yendo, imagino que será más fuerte la conexión, porque nos van a conocer más”.

No obstante, subrayaron lo importante que es “vivir” y no “sobrevivir”, ya que este entrenamiento les dio a entender que cada una de las experiencias es un nuevo despertar, “ese despertar que a todo ser humano le hace falta, en cada área de su vida”, considerando que en repetidas ocasiones dejamos pasar las oportunidades y sin querer no vemos más allá de lo evidente.

Por su parte, otro de los integrantes de este equipo detalló: “Fue el mejor regalo de mi vida, he aprendido y crecido muchísimo, he recuperado mi confianza y he obtenido la de personas que no conocía. Desde que sanas internamente empiezas a ayudar a los demás y a trabajar los sueños, ya que te enseñan que puedes hacer lo imposible en tu vida creando resultados increíbles”.

Asimismo, Rangel agradeció de antemano a su esposa, quien le recomendó este proyecto en donde inesperadamente crecería emocionalmente. Sin embargo, confesó haber tenido curiosidad ante esta propuesta –un poco inusual–, debido a que le impactó el cambio que pudo notar en las personas que se encontraban antes en este “increíble” entrenamiento.

En esta misma línea de ideas, Boris Quiara especificó lo “maravilloso” que es poder conectar con otras personas, “se crea una conexión muy bonita con todos estos chamos que hay. Recuerdo, jamás se me va a olvidar, el día que llegamos y abrimos la puerta, salió un pequeñito corriendo y me agarró de la pierna, lo que me tocó el corazón. ¿Y como no hacerlo? Entonces, te cuestionas: cómo perdí todo mi tiempo sin ayudar a estos niños u otros niños que se pudo haber ayudado en su momento”.

La tribu “Hikari” como se hacen llamar, destacaron las grandes afecciones que actualmente tiene la casa hogar tanto en infraestructura como en utensilios y recursos de primera necesidad. Asimismo, hicieron hincapié en las ayudas que algunas empresas pudieran hacer para el restablecimiento de este lugar. “La idea es que esto continúe, después de nosotros terminar con este legado, es decir, dejar la semilla ahí plantada para que siga creciendo y nutriéndose”, dijo Patricia Guillén, parte del equipo.

No obstante, piden la incorporación de más individuos con ganas de aportar al igual que ellos, ya que este conjunto comprende 69 integrantes que “dan su granito de arena” de diferentes maneras. Subrayaron la ayuda incondicional de personal de primeros auxilios que están aliados con dicha tribu, prestando servicios médicos como: pediátrico, odontológico, psicológico, incluyendo charlas del VIH y antidrogas, a este comunidad de niños que comprenden de edades entre los 4 meses hasta los 15 años.