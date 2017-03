Babel, un espacio que nació para recrear la ciudad capital

Con un menú de mercado, lo mejor de la materia prima nacional y el conocimiento de un equipo Babel trabaja para elevar el paladar y construir una experiencia que ha logrado conquistar a los comensales a través de lo que se ve, lo que se escucha y por supuesto lo que se degusta.

El primer encuentro con el restaurant transmite la calidez de lo auténtico, a través de un entorno que rescata lo acogedor de un lugar en el que sientes que has estado. Los dueños del restaurante comentan que al pensar en la decoración no querían ser ese típico restaurant árabe con el camello y la lamparita, querían alejarse de eso y para hacerlo, se dieron cuenta de que en el Líbano hay propuestas muy buenas que vienen de la mano de una oferta gastronómica que no tiene nada que envidiarle al resto del mundo, por eso la inspiración va hacia crear un concepto más al aire libre, con un mobiliario nada rígido, bastante variado, diseñado para compartir de manera un poco informal, tropicalizado con el calor del caribe.

A la decoración actual se le agregarán objetos icónicos de familias libanesas: la primera foto al llegar a Venezuela, las cartas que se mandaban los abuelos, guitarras libanesas; objetos que puedan convertirse en una suerte de mini museo de lo que ha sido la presencia de la comunidad libanesa en el país.

El trabajo de ambientación requirió acudir a ventas de garaje que ofrecieran cosas genuinas libanesas. Para respetar la línea de mobiliario y ambientación hay lámparas que son hechas a mano en el Líbano, como muestra de un trabajo honesto y no demagogo que busca mostrar y recrear una realidad. En la entrada se presenta un mercadito libanes, una especie de mini market donde se ofrecerán productos árabes como la shisha y las cremas; además, los comensales cuentan con parabanes que permiten armar un vip para quienes deseen disfrutar de un ambiente más privado.

En líneas generales, los tres elementos que definen a Babel son: la comida, la ambientación única y la calidez te hace sentir en casa. Es por eso que sus creadores aseguran que “La gente lo va a querer rapidito porque está hecho con dedicación y sirve la mejor comida, en un ambiente agradable y fresco, donde se cuidan los detalles” De esta manera se conjugan dos factores necesarios para el disfrute de un restaurant: su exquisita propuesta gastronómica y un entorno que arropa los sentidos.