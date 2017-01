Lo más destacado de la Alfombra Roja de los Golden Globes 2017

Tras días de intensas lluvias y en contra de las pesimistas previsiones, el sol salió en Los Ángeles justo a tiempo para recibir a las estrellas de Hollywood en la alfombra roja de los Golden Globes. La gala de entrega de los galardones de la 74 edición de los Globos de Oro, que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) se celebró este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, y contó con la presentación del humorista Jimmy Fallon.

Desde horas antes empezaron a llegar a la alfombra roja algunos de los nominados. Entre los primeros en llegar pudo verse una embarazadísima Natalie Portman, quien lució hermosa con un vestido amarillo de Prada.

Natalie Portman and @B_Millepied are making their entrance at the #GoldenGlobes Red Carpet. pic.twitter.com/EfbCov5Jpw

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017