Louis Vuitton presentó su colección Otoño- Invierno en el Museo del Louvre

Para su colección otoño-invierno 2017, Louis Vuitton realizó su demostración en el Museo del Louvre. El desfile de moda tuvo lugar el martes 7 de marzo de 2017 a las 18:30h en la Cour Marly, una de las zonas más espectaculares del museo.

La Cour Marly alberga un excepcional conjunto de esculturas de los principales artistas de los siglos XVII y XVIII, como el grupo Fleuves (Ríos), Chevaux ailés (los Caballos alados), Mercure et la Renommée (Fama y Mercury), Chevaux de Marly (Los Caballos de Marly), Neptune et Amphitrite (Anfitrita y Neptuno), Pan, Vertumne (Vertumnus), l’Air (Aire), l’Eau (Agua), Flore (Flora), Fountains of the Nymph (Fuentes de la Ninfa), Amphitrite y Diana, y el grupo de esculturas de Daphne y Apolo.

Todas estas obras fueron encargadas para los jardines de Château de Marly, la residencia de campo de Luis XIV. A lo largo de los años, las esculturas han sido incluidas en la colección del Louvre y se muestran en la Cour Marly, un salón diseñado específicamente para mostrarlas bañadas en luz natural.

Diseñado por Leoh Ming Pei y Michel Macary, este ambiente captura el espíritu de su entorno original. 2 Acerca de Louis Vuitton Desde 1854, Louis Vuitton ha traído diseños únicos al mundo, combinando innovación técnica con estilo y siempre apuntando a la mejor calidad. Hoy en día, la Maison sigue siendo fiel al espíritu de su fundador, Louis Vuitton, que inventó un auténtico “Art of Travel” a través de equipaje, bolsas y accesorios que fueron tan creativos como elegantes y prácticos. Desde entonces, la audacia ha formado la historia de Louis Vuitton.

Fiel a su patrimonio, Louis Vuitton ha abierto sus puertas a los arquitectos, artistas y diseñadores a lo largo de los años, desarrollando nuevas expresiones de su creatividad a través de prendas de vestir, calzado, accesorios, relojes, joyería, papelería e instrumentos de escritura y perfume. Estos productos meticulosamente diseñados son testimonio del compromiso de Louis Vuitton con la más alta calidad de la artesanía. Para mayor información: www.louisvuitton.com