Ouibyou loves Mascaró & PrettyBallerinas, una historia de amor de dos firmas

Ouibyou loves Mascaró & PrettyBallerinas es una historia de amor de dos firmas que cruzan sus caminos para crear una colección cápsula que dejará huella. Tanto Mascaró como PrettyBallerinas han sido fieles seguidoras de Ouibyou desde sus inicios. Su apuesta por el minimalismo más puro y sus conceptuales propuestas contrastan con la complejidad del mundo del internacional grupo de calzado.

“Desde que me regalaron mi primer colgante BKarma he sido una apasionada de la firma. Y cuándo conocí a Laura ambas tuvimos muy claro que íbamos a hacer algo juntas” (Ursula Mascaró, Directora Creativa del Grupo).

Todo el proceso creativo se ha gestado en Menorca durante varias jornadas en qué ambas diseñadoras compartieron paseos, confidencias y mucha creatividad.

“El objetivo era trasladar el concepto Ouibyou a los universos Mascaró & PrettyBallerinas a través de dos de sus modelos más representativos” (Laura Somoza, Directora Creativa de la firma).

La icónica joya Karma que decora el tacón del botín ha sido el hilo conductor de la colección cápsula Ouibyou loves Mascaró. Un diseño que reivindica su culto por el detalle con el tatuaje en la suela de la frase “What goes arround comes arround”. Dos delicados detalles que potencian la elegancia del básico botín negro diseñado en la última tecnología Nitri-Tech totalmente impermeable y repelente al agua.

La bailarina original que diseñó Mascaró en 1918, ha sido el modelo elegido para la línea “Ouibyou loves PrettyBallerinas”. Una zapatilla de ballet clásico adaptada a la calle en suave napa negra y tres doradas tuercas de pendiente justo en la parte trasera de la bailarina que representan el brillante espíritu de Ouibyou. “Leave Little sparkle wherever you go” encontrarás tatuada en su suela.