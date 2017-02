Calzadilla: Con reglas del CNE se está liquidando la democracia en Venezuela

Calzadilla destacó que las condiciones impuestas por el CNE para la renovación de partidos “son imposibles de cumplir”, por lo que, a su juicio, está en riesgo el sistema democrático

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Simón Calzadilla, aseguró este jueves que el oficialismo está “orquestando” un plan para suprimir el sistema democrático en el país a través del proceso de renovación de partidos políticos.

“Con las reglas que anunció el CNE (Consejo Nacional Electoral) y sin la información adecuada simplemente están liquidando democracia en Venezuela”, manifestó el parlamentario en entrevista para el programa Vladimir a la 1 por Globovisión.

Calzadilla reiteró que las condiciones impuestas por el ente comicial “son imposibles de cumplir”, pues, a su juicio, el lapso establecido –10 fines de semanas, desde el 18 de febrero hasta el 23 de abril– no es suficiente para recolectar las firmas requeridas para relegitimar las organizaciones políticas (0,5% del registro electoral en cada estado, según la Ley de Partidos).

Por otro lado, el también dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela calificó como “inconstitucional” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que prohíbe la doble militancia, a pesar de que –dijo– la referida ley la avala.

“Es un plan orquestado desde el Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela), desde donde opera el TSJ, con la complicidad de las rectoras del CNE para liquidar a los partidos políticos”, remarcó el ex vicepresidente de la AN, al tiempo que denunció que existe un riesgo que no se realicen procesos electorales en el país.

“Es que aquí no solamente no hay elecciones, pues si las hay, sería con un solo partido –el Psuv– y quizás un partido simulado de la oposición con candidatos del Gobierno”, advirtió.

Este jueves, 46 representantes de las 59 organizaciones políticas que deben regularizar su legalidad acudieron a la sede del CNE de Plaza Venezuela para discutir los detalles del proceso de renovación, sin embargo, Calzadilla afirmó que a tal encuentro no asistió la presidente del ente comicial, Tibisay Lucena, sino unos “técnicos que informaron que no había información”.

El diputado sostuvo que en el marco de la reestructuración de la MUD, la coalición analizará la situación electoral, al tiempo que exhortó a los acompañantes del diálogo nacional que se pronuncien ante la comunidad internacional sobre el tema.

“La próxima semana le plantearemos al país ruta de lucha para defender la democracia”, agregó.