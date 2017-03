Denuncian traslado de pacientes en “camionetas” por falta de ambulancias en Vargas

El diputado José Manuel Olivares explicó que en Vargas se requieren al menos 36 ambulancias, pero dijo que actualmente solo están operativas 3 unidades / Foto: Twitter @Joseolivaresm

El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, denunció este jueves que pacientes en el estado Vargas son trasladados a centros asistenciales en “camionetas” por la falta de unidades de ambulancia en la entidad.

“No hay ambulancias en #Vargas ni para emergencias, mucho menos para traslados rutinarios”, escribió el diputado a través de su cuenta en Twitter.

Olivares explicó que en Vargas se requieren al menos 36 ambulancias, pero dijo que actualmente solo están operativas 3 unidades, situación por la cual responsabilizó al gobernador Jorge Luis García Carnerio.

“Hay plata en Vargas para comprar matas, poner piedras y estatuas pero no para comprar los cauchos y baterías que requieren las ambulancias (…) Hay dinero para conciertos y Carnavales pero no para algo tan prioritario como una ambulancia (…) Para García Carniero los problemas reales no son prioridad”, manifestó.

De acuerdo con el parlamentario, el mandatario regional se comprometió en enero de 2016 a adquirir nuevos vehículos de atención primaria con dólares recaudados con el Impuesto de Salida, sin embargo tal promesa no ha sido cumplida.

“¿Dónde están las ambulancias y los $ (dólares)?”, remarcó.

En #Vargas trasladan a pacientes en cabinas de camionetas porque no hay ambulancias. Ayer hubo un accidente y así fue como los trasladaron. pic.twitter.com/KTdHXYpKJ9 — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 9, 2017

No hay ambulancias en #Vargas ni para emergencias, mucho menos para traslados rutinarios. Se requieren 36 ambulancias para cubrir el estado. — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 9, 2017

En #Vargas hay dinero para conciertos y Carnavales pero no para algo tan prioritario como una ambulancia. pic.twitter.com/t2CzM9XOCm — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 9, 2017

#Video así trasladan a los pacientes en #Vargas, como animales. Para García Carniero los problemas reales no son prioridad. #9Mar pic.twitter.com/LlMVg12eMR — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 9, 2017