Esto será lo mejor del deporte para este sábado

Esto será lo mejor del fin de semana / Foto: Composición Analítica

Este sábado será movido en el mundo deportivo iniciando con otra jornada más en el Torneo Apertura 2017 con los enfrentamientos entre Deportivo La Guaira y Deportivo Lara, además de Mineros contra Metropolitanos.

La Premier se hace sentir este sábado con el duelo entre Liverpool y Arsenal, mientras que en España Barcelona hará lo mismo ante el difícil Celta. Sin Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Alvaro Morata, el Real Madrid tendrá una prueba difícil ante el Eibar.

Lara se mide ante el poderoso Deportivo La Guaira

El Deportivo Lara, que asumió la punta de la tabla tras ganar por la mínima al Zamora la pasada jornada, buscará mantener su liderato cuando visite este sábado al poderoso Deportivo La Guaira de Eduardo Saragó en el Olímpico de la UCV por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Los litoralenses, que marchan terceros en la tabla con 10 unidades, se harán fuertes con sus piezas claves César “Maestrico” González y el colombiano Zamir Valoyes.

Este sábado también el CTE de Cachamay vivirá una fiesta cuando Mineros reciba a Metropolitanos. El local arrancó el torneo con buen pie gracias a 5 goles en 4 fechas del artillero Richard Blanco, pero se alejó de la punta tras perder ante el Monagas la última jornada.

Partidos para el sábado en el FutVe:



Deportivo La Guaira vs Deportivo Lara

Mineros De Guayana vs Metropolitanos FC

Arsenal y Liverpool harán vibrar la Premier



La Premier League abrirá la jornada 27 con el choque entre Manchester United que recibirá en el Old Trafford al modesto Bournemouth, enfrascado en la lucha por evitar el descenso. Mientras que el duelo entre el Liverpool y el Arsenal en Anfield serán los encargados de cerrar el día.

Partidos para el sábado en la liga inglesa:

Manchester United vs AFC Bournemouth

Leicester City vs Hull City

Stoke City vs Middlesbrough

Swansea City vs Burnley

Watford vs Southampton

West Bromwich Albion vs Crystal Palace

Liverpool vs Arsenal

La Liga de España pone a prueba al Barcelona y Madrid



En España, el Barcelona afronta un gran desafío contra el celta que esta temporada tumbaron a los barcelonistas en la primera vuelta (4-3), tras un partido muy decepcionante de los de Luis Enrique. Mientras que el Eibar pondrá a prueba a un Real Madrid en problemas, después del empate ante el Las Palmas, y que llega a Ipurúa con la necesidad imperiosa de de sumar los tres puntos.

Partidos de este sábado en la Liga:



Leganes vs Granada

Eibar vs Real Madrid

Villarreal vs Espanyol

Barcelona vs Celta Vigo

Bayern se mide ante el Colonia y Dortmund con Leverkusen

El Bayern de Munich busca escaparse en el liderato de la Bundesliga cuando se mida este sábado al difícil Colonia, mientras que el Borussia Dortmund se enfrentará al Bayer del “Chicharito” Hernández. Por otra parte el Gladbach busca puestos ante un Schalke 04.

Partidos de este sábado en la Bundesliga:

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

FC Köln vs Bayern München

Hoffenheim vs Ingolstadt

Mainz 05 vs Wolfsburg

Werder Bremen vs Darmstadt

Borussia M’Gladbach vs Schalke 04

Roma y Napoli protagonizan duelo de alto impacto en la Serie A



El Napoli que vive un periodo de crisis interna, se medirá el sábado con el Roma en la vigésima séptima jornada de la Serie A italiana (Primera División), en el último duelo antes de jugar la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Partidos de este sábado en la Serie A:

Roma vs SSC Napoli

Sampdoria vs Pescara

AC Milan vs ChievoVerona

James Harden buscará seguir su mejor momento en la NBA



En el mejor baloncesto del mundo los Celtics de Boston buscan extender su buen momento cuando enfrenten a los Lakers. En la misma fecha LeBron James se enfrentará a su antiguo equipo y James Harden buscará llevar a los Rockets cerca del liderato.

Partidos de este sábado en la NBA:

Boston Celtics vs Los Ángeles Lakers

Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers vs Miami Heat

Toronto Raptors vs Milwaukee Bucks

Los Ángeles Clippers vs Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs

Menphies Grizzlies vs Houston Rockets

Charlotte Hornets vs Denver Nuggets