Estos fueron los ganadores del concurso de habilidades de la NBA

La NBA ya se encuentra en la recta final del Fin de Semana de las Estrellas, que ayer tuvo como protagonistas a los especialistas en mates, triples y habilidades.

El alero Glenn Robinson III, de los Pacers de Indiana, se coronó nuevo rey de los mates de la NBA gracias a la ayuda de su compañero Paul George, de la mascota de los Pacers y de una animadora del equipo.

Robinson saltó sobre los tres, tomando el balón de George al inicio de una jugada que terminó con un espectacular mate a dos manos cuando ya había superado el aro que le valió una puntuación perfecta -y el título- en su último intento.

El jugador de los Pacers se impuso a Derrick Jones Jr., de los Suns de Phoenix, que acusó su fallo en la ejecución del primero de sus dos mates en la ronda decisiva.

En la competición de triples, el escolta reserva de los Rockets de Houston Eric Gordon destronó a Klay Thompson, de los Warriors de Golden State.

Gordon encestó 21 en el desempate para superar al jugador de los Cavaliers de Cleveland, Kyrie Irving, ganador en 2013, que tuvo 18. Los dos terminaron la última ronda con 20 canastas, por lo que necesitaron lanzar 25 balones bolas que fueron los que decidieron el triunfo del jugador de los Rockets, que la pasada temporada estuvo con el equipo local de los Pelicans de Nueva Orleans.

Mientras que el ala-pívot letón Kristaps Porzingis, de los Knicks de Nueva York, ganó el concurso de habilidades.

A 7'3" #TacoBellSkills Challenge winner?

Kristaps Porzingis is a 🦄 for sure. pic.twitter.com/SjFFE5ABeU

— NBA (@NBA) 19 de febrero de 2017