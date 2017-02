Gerardo Parra: “Carlos Guillén nunca tuvo respeto hacia mí”

Según Gerardo, la organización nunca puso trabas a su deseo por jugar junto a Inciarte y Car-Go / foto: @Beisbol3Bases

Gerardo Parra mostró su descontento por no haber sido tomado en cuenta para representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol y dijo que en la actitud de Carlos Guillén, reinó la “falta de respeto” y la mentira, según declaraciones a LíderEnDeportes.

Desde la preselección de 50 peloteros, el zuliano observaba como su nombre se agregaba y extraía de la lista continuamente. Su rendimiento en el pasado con los Rockies de Colorado, lo colocaban como fuerte opción para estar en la selección nacional, pero en su opinión nunca fue tomado en cuenta.

“Él (Carlos Guillén) nunca tuvo respeto hacia mí”, indicó Parra. “En una oportunidad dijo que los Rockies no me habían dado permiso para estar con Venezuela, y eso es completamente falso, más bien el equipo me brindo el apoyo. Dijo que seguía lesionado del tobillo, y eso también es falso, porque estoy al 100%”.

Más allá de no participar en el Clásico Mundial, el malestar de Gerardo Parra se debe a la poca comunicación que hubo entre las partes y comentarios que no son ciertos.

“En ningún momento hubo comunicación, hasta que la selección llegó aquí (Florida) a entrenar, casualidad en ese mismo estadio siempre he practicado. Y una vez saliendo de ahí me conseguí con Omar Vizquel, y me dijo que me veía bien y que era una lástima que el equipo no me había dado permiso. Al momento que me comentó eso le dije que eso era mentira, que yo me sentía muy bien y a plenitud de mis condiciones”, declaró el jardinero.

Cuando Omar Vizquel fue nombrado mánager de la selección –febrero 2016-, el jardinero de los Rockies aparecía en las primeras alineaciones. Un año después, no se encuentra en la reserva ni en los planes del cuerpo técnico.

Según Gerardo, la organización nunca puso trabas a su deseo por jugar junto a Inciarte y Car-Go. “Quería jugar junto a Carlos González y Ender Inciarte, pero no es mi culpa. Lo veré desde mi casa y con mucha emoción, porque si perdemos uno, perdemos todos”.