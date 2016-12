José Altuve sigue firme como jugador élite de Las Mayores

Altuve fue reconocido como el Jugador del Año de Grandes Ligas por la revista Sporting News / Foto: LasMayores.com

Él ya no es una novedad. Ya no se le conoce más por su estatura que por sus logros. Y no es simplemente uno de los mejores intermedistas de Grandes Ligas. En el 2016, José Altuve se afianzó como el mejor bateador de las Mayores.

El venezolano, quien mide cinco pies y seis pulgadas, se ha dedicado a hacer quedar mal a sus detractores y el 2016 no fue la excepción.

Justo cuando se pensaba que el segunda base había alcanzado su máximo potencial, Altuve tuvo la mejor temporada de su carrera con los Astros. Ganó su segundo título de bateo en la Liga Americana en espacio de tres años al terminar con promedio de .338, a la vez que tuvo 24 jonrones y 96 remolcadas, 30 bases robadas, 42 dobles, OPS (porcentaje de embasarse más slugging) de .928 y WAR (victorias por encima del reemplazo) de 7.6. Por tercer año consecutivo, encabezó el Joven Circuito en imparables y fue convocado al Juego de Estrellas por cuarta ocasión.

Altuve terminó en el tercer lugar de las votaciones para el premio al Jugador Más Valioso de la Americana, detrás el ganador Mike Trout y Mookie Betts, y fue reconocido como el Jugador del Año de Grandes Ligas por la revista Sporting News.

