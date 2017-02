“Pato” Cabrera pone a brillar el Panamá Claro Championship

Ángel "Pato" Cabrera ganador de 2 de los cuatro majors, primero el US Open en 2007 y luego el Masters en 2009 / Foto: Revista Fairway

Una vez más, por 14to año seguido, el Web.com Tour aterriza con agrado en la Ciudad de Panamá para el Panamá Claro Championship en el Club de Golf de Panamá, definitivamente el torneo de mayor jerarquía en el país y uno de los más atractivos de este importante circuito, el único camino al PGA TOUR, este año en su cuarta parada de la presente temporada y la segunda en el continente americano.

Sin embargo, esta edición no será una parada normal en la nación del istmo pionera de este circuito en Latinoamérica, por el contrario, este año gozarán de la presencia y participación de uno de los más grandes promotores del golf Latinoamericano, el argentino Ángel “Pato” CABRERA, nada más y nada menos que ganador de 2 de los cuatro majors, primero el US Open en 2007 y luego el Masters en 2009, quien por su sola presencia engalanará el field de una forma no acostumbrada, ya que por lo presenciado en el Country Club de Bogotá donde vimos romperse los récords de asistencia, podemos esperar una convocatoria nunca vista en una sede de lujo para los contendores que se darán cita en este importante destino de golf que se ha puesto de moda, recientemente reconocidos con la designación de la sede del Latin América Amateur Championship, concluido tan sólo unas semanas atrás y en el mismo Club de Golf de Panamá.

Ahora estamos en el país del Canal de Panamá, una de las nuevas maravillas del mundo, pero Panamá también es el país del comercio, de las finanzas y de las convenciones, como muy bien es el destino de la diversidad, del turismo verde, las propiedades de jubilación, así como de las costas llenas de playas y atractivas canchas de golf. No por casualidad el field de la 14ta edición es un cartel privilegiado, de entrada con una representación con 144 jugadores provenientes de 20 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Panamá, Suecia, Sur África, Surcorea, y Zimbabue, con 12 jugadores de Latinoamérica, liderados por el Pato Cabrera, Puma DOMÍNGUEZ, Miguel Ángel “Tati” CARBALLO y Augusto NÚÑEZ por Argentina; Abraham ANCER, Carlos ORTÍZ y Roberto DÍAZ por México; Miguel ORDÓÑEZ y Omar TEJEIRA por Panamá; Alexander ROCHA por Brasil; Guillermo PEREIRA por Chile; y Andrés ECHAVARRÍA por Colombia, todos quienes buscarán obtener el título de una bolsa final de $625.000 dólares.

Los favoritos de los expertos nos señalan diferentes jugadores que vienen de Colombia, donde sobresalen Andrew PUTNAM, Beau HOSSLER, Austin COOK, Aaron WISE, Andrew LANDRY, Denny McCARTHY, Tom LOVELADY, como también están destacados Kurt KITAYAMA, Conrad SHINDLER, Ben TAYLOR, Curtis THOMPSON, Luke GUTHRIE, el argentino Puma DOMÍNGUEZ, Ted POTTER Jr., Alex PRUGH, Chase PARKER, Mark ANDERSON y el mexicano Roberto DÍAZ, quien recién escenificó el histórico playoff en el Club Colombia Championship en el Country Club de Bogotá la pasada semana, justamente con otro de los que suena, Ethan TRACY, quien cerró en forma estelar con remate memorable en el propio hoyo 18, ejecutando un extraordinario águila para forzar al desempate con el mexicano Díaz, pero también tuvieron un buen desempeño Brice GARNETT (E6), líder de la 1ra ronda en Colombia; Brandon HARKINS (E3), líder de la 3ra ronda, como el sueco Daniel CHOPRA (E8) y Alex KANG (E3).

También forman parte del jerárquico cartel del Panamá Claro Championship, ganadores del PGA TOUR que también han ganado en el Web.com Tour, tales como Jason Gore; Marc Turnesa; Martin Piller; Mark Hensby; Parker McLachlin; Wes Roach; Dawie van der Walt; D. J. Trahan; Bobby Gates; Shane Bertsch; Nicholas Thompson; Jonathan Kaye; Alex Aragón; Tommy Gainey; Scott Gutschewski; Peter Tomasulo; Robert Gámez; Shaun Micheel y Peter Lonard, como también estarán los ya ganadores en este evento, Tati Carballo (2007/ score 274) y Carlos Ortiz (2014/ 268), casualmente, ambos latinos, todos quienes serán parte de un field nunca visto anteriormente en este evento en la Ciudad de Panamá.

Estamos hablando de una sede el Club de Golf de Panamá, con una gran historia que comienza desde su fundación en 1922, aunque abrieron sus primeros 18 hoyos en la Vía Porras, San Francisco, en 1932, con una era de “oro” en los 50’s cuando sostenían el Abierto de Panamá con figuras como Arnold PALMER _ganador 2da victoria profesional (1956), entre otros, el cual siguió haciéndose hasta 1974 que se mudaron a la actual locación en Cerro Viento, construyendo una aplaudido recorrido par-70 de 7.142 yardas creado por Jay Riviere y Charles Schaeffer con la guía de Carlos Arosemena Lacayo, el cual se vio reconocido con la llegada del Web.com Tour en el 2004 con el Panamá Claro Championship, convirtiéndose en los pioneros de la llegada de ese importante circuito a la región, cuyo campeonato es llevado por el PGA Tour con de 7.102 yardas y Par-70.