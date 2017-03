Ministro de Petróleo de Nigeria considera que miembros OPEP deben reducir costos

El ministro de Petróleo de Nigeria, Emmanuel Ibe Kachikwu, señaló que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) deberían bajar sus costos de actividad para poder competir de una mejor forma con los productores de esquisto, según reseñó la agencia Reuters el miércoles.

En una entrevista para CNBC África, el titular de la cartera de Petróleo de la nación africana afirmó, además, que confía en que el acuerdo de reducción del bombeo suscrito en noviembre en el seno del cartel, para propiciar el equilibrio en los precios del crudo.

OPEC members must lower production costs to compete better with shale producers – @IbeKachikwu on @cnbcafrica @fvandevyver @WoleFamurewa

“Los miembros de la OPEP deben bajar sus costos de producción para competir de mejor forma con los productores de esquisto”, dijo Kachikwu, citado en la cuenta de la red social Twitter de CNBC África.

Kachikwu destacó que se sentía “impresionado con el trabajo que ha logrado la OPEP”, y señaló que estaba “confiado en que los precios se van a mantener”, sin embrago, agregó que “lo fundamental es lo que los países OPEP pueden empezar a hacer por ellos mismos en términos de costos, diversificación”.

Dr @IbeKachikwu: I am impressed with the work OPEC has done, I am confident prices will hold on @cnbcafrica #NOG17

— CNBC Africa (@cnbcafrica) March 1, 2017